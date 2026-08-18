Catar entrega donación a escuela de Villa Elisa

La ceremonia oficial de entrega de donaciones contó con la participación de Mohammed Meshan Al-Shamari, encargado de negocios a.i. de la embajada del Estado de Catar en el Paraguay.

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La asistencia fue canalizada de forma directa a través del Minsterio de Awqaf (Bienes Religiosos) y Asuntos Islámicos del país árabe. El beneficio alcanzó a los alumnos y al personal docente de la institución educativa ubicada enh la ciudad de Villa Elisa, departamento Central.

Esta entrega representa una acción concreta para respaldar de manera integral al dearrollo escolar de los niños de la zona. Con el aporte de los uniformes oficiales y los kits de útiles, se busca aliviar a las familias y garantizar mejores oportunidades pedagógicas dentro de las aulas.

Desde el ámbito diplomático, las autoridades enfatizaron que esta entrega busca fortalecer la cooperación continua con el sistema educativo de la nación sudamericana. El gesto reafirma la voluntad de Catar de contribuir con iniciativas sociales que impacten de forma positiva en el entorno escolar y formativo local.

La relación bilateral entre Paraguay y el Estado de Catar comenzó formalmente el 8 de noviembre de 2002. El vínculo diplomático cobró mayor impulso institucional con la apertura de la embajada catarí en Asunción a finales de 2012, seguida por la inauguración de la embajada paraguaya en Doha, en septiembre de 2014.

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En este tiempo, la relación ha alcanzado hitos clave como la histórica visita del emir Tamim bin Hamad Al Thani a Asunción en 2018, en la que suscribieron acuerdos de supresión de visas y cooperación aérea, deportiva y judicial. Igualmene destacan convenios de intercambio cultural y deportivo orientados al fortalecimiento mutuo de ambas naciones.