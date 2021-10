Las cataríes están decepcionadas porque ninguna mujer fue elegida al órgano legislativo

Los 30 puestos que se disputaban recayeron en candidatos masculinos, según el ministerio del Interior. Ninguna de las 28 mujeres a las que se les permitió presentarse fue elegida.

Algunos de los 284 candidatos se retiraron de la elección. El Majlis al Shura es un órgano consultivo sin mucho poder. Hasta ahora los 45 miembros de este consejo eran designados por el emir, quien en adelante nombrará a los 15 restantes.

“La cuota del emir es la única oportunidad para garantizar la representación de las mujeres en la próxima asamblea”, opinó la candidata Aisha Jassem al-Kuari, quien se presentó por una circunscripción con otras cuatro mujeres contra 14 hombres.

“Esperamos que él nombre a cuatro o cinco mujeres porque su presencia es muy importante”, agregó.

“Algunas candidatas están decepcionadas, por supuesto, porque presentaron programas sólidos, pero no debemos olvidar -dijo- que algunas votantes eligieron a hombres y que es la voluntad del pueblo”.

Una de las cataríes descontentas es Chamma, que prefiere no dar su apellido. “No estoy contenta porque solo hay hombres, y algunos son viejos. Francamente, me sorprendió. No es justo”, protestó.

Chamma también espera que el emir Tamim ben Hamad Al Thani lo equilibre.

El Majlis al Shura podrá proponer leyes, aprobar el presupuesto o destituir ministros, una serie de prerrogativas que no tenía antes. Pero el todopoderoso emir tendrá el derecho de veto.

Se ignora cuándo el emir anunciará los nombramientos.