Cómo es la relación actual Rusia-China, según Putin

El jefe de Estado ruso habló durante la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés).

Destacó el alto nivel de las relaciones ruso-chinas. “Esto no significa en absoluto que China deba seguirnos en todo o apoyarnos en cada caso. No necesitamos esto. Hay intereses estatales, y el liderazgo chino, igual que nosotros, procede principalmente de sus intereses nacionales. Pero estos intereses no entran en conflicto entre sí, ese es el punto”.

