¿Qué ocurrió ayer con las encuestas en las elecciones presidenciales de Brasil?

Según el diario Clarín 58 encuestadoras fallaron no en el porcentaje de votos obtenidos por Lula sino en el porcentaje que le atribuían al presidente Bolsonaro en Brasil. Hablaban de 32, 36% para Bolsonaro y terminó con el 43 % de los votos.

Santoro opinó que las encuestas fallaron de una manera terrible. “No solamente con la cuestión de intención de voto hacia Bolsonaro, en la presidencia de la República, sino también en quienes lo apoyan en su movimiento político, en las disputas en los gobiernos estaduales”, desglosó.

“Aún no está claro que exactamente pasó en Brasil, eso fue un problema. Y muchas empresas que tienen una buena reputación de seriedad como encuestadoras -no acertaron-. Pero es claro desde ayer que Bolsonaro no fue un accidente de la historia de la elección presidencial del 2018, sino que logró construir un movimiento político muy sólido con raíces profundas en la sociedad brasileña”, definió el politólogo.

Explicó que “el partido liberal de Bolsonaro es ahora el más grande en la Cámara de los diputados. Pero el Congreso brasileño está muy fragmentado, el partido de Bolsonaro es el más grande, pero va a tener solo el 20% del congreso”.

Elecciones presidenciales y un congreso conservador

El experto refirió que de una manera general es un congreso conservador, poco más del 50% de las sillas estan compartidas por conservadores. La izquierda va a tener el 20 % del congreso. “Si Lula es elegido presidente tendrá este desafío, de cómo hacer negociaciones con un congreso más conservador”, señaló.

Por otro lado, “la mala elección del centroizquierdista Ciro Gomes, quien ha sido candidato a presidente cuatro veces, y en las tres anteriores tuvo 11 o 12% de la intención de voto, ayer tuvo solamente 3 %”.

¿Qué pasó? Bolsonaro y Lula juntos tuvieron más del 90 % de los votos de Brasil ayer. “Esta es una elección entre dos grandes estrellas de la política brasileña, de gente que tiene mucho carisma, movimientos sociales y apoyos muy grandes, no había mucho espacio para quien no fuera ni Lula ni Bolsonaro. Entonces Ciro Gomes tuvo 3% y la senadora Simone Tebet de Centro derecha tuvo alrededor del 3%”, se explayó.

Pero la contradicción, según Santoro, es que ahora con la segunda vuelta este 6% de los votos que obtuvieron estos dos candidatos ayer los hacen personas muy importantes de la política brasileña entonces Lula como Bolsonaro los necesitan para ganar.

¿Que va a pasar en la segunda vuelta?

“El domingo 30 de octubre Lula sigue como el favorito para las elecciones, pero estamos hablando mucho de Bolsonaro, porque la sorpresa fue el resultado bueno que obtuvo”, observó.

Y añadió, “Lula tuvo también un desempeño muy bueno, el mejor resultado, luego de la prisión, denuncia por corrupción y dos mandatos presidenciales que significan un desgaste”.

“Pero ahora hay una duda muy grande sobre que va a pasar porque las encuestas no estaban bien y no sabemos exactamente el apoyo que tiene Lula y el apoyo que tiene Bolsonaro”, se animó a decir.

¿Qué va a pasar? “Va aser una campaña tremenda, los últimos debates fueron con mucha agresividad, y creemos que van a ser peores. Después de los resultados de ayuer gana mucha fuerza el discurso de no aceptar los resultados si Bolsonaro pierde, los que lo apoyan estan más entusiasmados con una victoria”.

Brasil profundamente dividido

Brasil es hoy un país muy dividido, muy polarizado, en términos de los Estados, la geografía, las clases sociales.

“Bolsonaro ganó entre la gente de clase media, los que ganan tres o más salarios mínimos. Ganó en los estados del centro sur más ricos y desarrollados como San Pablo, Rio de Janeiro y Miñas Gerais”, graficó el politólogo.

“Y Lula ganó en los sectores más pobres, es muy fuerte en el nordeste del Brasil, nordeste del Amazonas que son las regiones más pobres. Es una polarización como nunca hemos tenido en la historia contemporánea de Brasil”, apuntó.

¿En Brasil hay un organismo que controla encuenstas? “Las encuestas tienen que presentar cual es su base de datos, pasó algo muy malo, todavía no comprendemos que sucedió, hay que esperar las explicaciones de estas empresas”, finalizó.