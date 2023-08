Marset difunde video y cuenta que jefe antidrogas de Bolivia lo ayudó a huir

Medios de comunicación bolivianos difundieron un video en el que Sebastián Marset, capo narco uruguayo, habla por primera vez desde que empezó su huida de las fuerzas policiales y fiscales del país vecino. Dijo que un director de la Felcn de la Policía de Bolivia lo ayudó en su huida.

“Gracias a la ayuda del director de la Felcn logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. No hizo las cosas bien, está molestando a gente que nada tiene que ver. Quiero que se sepa eso”, señala Marset en el material.

El video se difundió en la tarde de este miércoles, luego de que fuera enviado a la mesa de redacción de UNITEL, medio de comunicación de Bolivia.

Marset denuncia supuesta persecución a inocentes

En los primeros segundos del video, se observa claramente a Marset con la barba crecida, usando una gorra y con sus tatuajes en el cuello.

En el material, cuenta como este director de la Felcn lo ayudó, sin identificarlo ni aclarar si se trata del director general o alguna de las oficinas departamentales, y denunció que supuestamente se persigue a personas inocentes.

“Agarré una platita y me avisó que me fuera ese director de la Felcn. Bueno, sé que mi situación es complicada, pero la verdad no quiero implicar a las personas que son inocentes. Todos creían que era Luis Paulo Amorim, ninguna de las personas que están pasando un mal momento no tienen que ver con mis cosas y se están yendo al carajo con eso”, señala Marset.