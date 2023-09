“Paraguay tiene el potencial para ser un líder global en energía limpia”, embajador británico

¿A qué nivel se encuentran las relaciones con Paraguay?

-Siempre hemos tenido una amistad sólida. Pero no hemos estado muy presentes en el desarrollo del país en las últimas décadas y aspiro a que mi país tenga más presencia, en muchos sentidos. Con mi misión establecimos dos prioridades, una de ellas las relaciones comerciales -donde hay mucho espacio para creer- y lo segundo es la lucha contra el cambio climático. Cuando llegué a Paraguay -incluso desde el vuelo- me impactó mucho la naturaleza. Este país es impresionante. Y yo quisiera que Paraguay proteja lo que tiene, con un crecimiento sostenible. En esta área estamos muy enfocados como embajada.

El G7, G20 se comprometieron a reducir sus emisiones, así como contribuir económicamente con los países menos contaminantes y en desarrollo. Pero eso no está ocurriendo. El presidente brasileño, Lula da Silva, incluso ha denunciado este hecho. ¿Cuál es la posición del Reino Unido en este punto?

-La verdad, hasta un punto tiene razón. Los países desarrollados tienen un compromiso, cumplen un papel importante para apoyar a los otros países. Y por esto mi país se viene enfocando en la concesión de fondos internacionales. Si son suficientes, no lo sé. Pero estamos en eso.

Pero sí, tenemos que hacer más para que los países que están en desarrollo, como Paraguay, tengan acceso a fondos para ayudarles en el camino de un crecimiento más sostenible. Entonces, siempre hay negociaciones y debates a nivel internacional cuando enfrentamos una crisis de este tamaño. Y veo muy correctas las palabras del presidente Lula para encontrar una solución.

Mencionó más apoyos. ¿En qué consistirían?

-Bueno, nosotros (como país) observamos que es necesario el acceso a préstamos a mejores tasas para invertir en un crecimiento sostenible. Justamente, en la última cumbre del G20, el PM Británico (Rishi Sunak) hizo un anuncio sin precedentes relacionado a la contribución de mi país al Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund). Destinaremos 2 mil millones de dólares al Fondo para ayudar los países en sus procesos de adaptación y resiliencia. Esto es solo una parte del compromiso financiero más amplio que como país hemos asumido. En total, el Reino Unido destinará 11.6 mil millones de libras a los fondos internacionales de cambio climático.

También hay otros los caminos como las cumbres del clima o COP. Desde COP26 designamos fondos específicos para que los países en desarrollo puedan acceder a los fondos necesario. Estamos en conversaciones con Paraguay sobre qué tipo de inversión podemos concretar para apoyarlos en sus planes.

¿En qué instancia están esas conversaciones?

-Anunciaremos avances muy pronto. Estamos en proceso.

Su país es una de las potencias del mundo. ¿Por qué Paraguay está en su interés?

-Uno es justo de lo que hablamos antes sobre la importante naturaleza. Paraguay tiene potencial para ser no sólo un líder regional, sino global con la riqueza natural que posee, mirando la energía limpia que produce con Itaipú y lo fértil que es la tierra. Observando todo eso puede capturar el interés de todo el mundo. Quiero mencionar por ejemplo la inversión británica en hidrógeno verde y fertilizantes, con una inyección de 400 millones de dólares. y esto es sólo una muestra pequeña de lo que Paraguay puede hacer para producir energía con otras fuentes.

Reino Unido cuenta con una larga historia monárquica. Desde el 2022 tienen un nuevo Rey. ¿Supuso esto cambios en la sociedad y en la política?

-Sí, está diferente. Tenemos también un nuevo jefe de Estado (el rey Carlos III), algo que no ha pasado en 70 años. Pero hemos pasado por muchos cambios en los últimos años. Nos hemos retirado de la Unión Europea. El fallecimiento de la reina Isabel II, cuatro primeros ministros y las discusiones sobre la independencia de Escocia, solo por citar algunos. Pero lo que la historia nos ha mostrado claramente, es que mi país, el Reino Unido, tiene una gran capacidad de reinventarse y seguir adelante, y creo que estamos en un momento así ahora. En décadas pasadas hemos tenido dos guerras grandes, tuvimos cambios sociales en los años 60, pasamos una época complicada en los 70 y en principio de los 80 hubo cortes de poder. Después llegó Margaret Thatcher, la primera mujer en ocupar el cargo de Primer Ministro. Lo lindo de mi país es que tiene una capacidad impresionante de reinventarse. Somos un país abierto, que respeta la democracia, un país con inclusión y de emprendedores.

Mencionó a la exprimera ministra Thatcher. ¿Las mujeres significaron muchos cambios para el Reino Unido?

-Sin duda. Nuestra gata Emmie, que nos acompaña en la Embajada, lleva precisamente ese nombre en honor a Emmeline Pankhurst, una activista por los derechos políticos de las mujeres, los votos de las mujeres. Los mejores jefes de Estado y representaciones que hemos tenido han sido las reinas, Reina Victoria, Reina Isabel I, obviamente Isabel II… Realmente lograron muchos más que la mayoría de los reyes, en mi opinión personal. En el caso de la Reina Isabel II, con ella hemos tenido a la mejor diplomática de la historia del Reino Unido y posiblemente ya no habrá otra como ella. Lo que logró para la imagen del país es incalculable. Mucha estabilidad, sobre todo cuando había incertidumbre.

Mirando las grandes líderes mujeres que hemos tenido, ellas nos dan dado una guía importante sobre cómo conducir el país. Su majestad Isabel II mostró realmente lo que es el servicio público. trabajando hasta una semana antes de su fallecimiento, con 96 años, al recibir a la nueva primera ministra, Liz Truss. Isabel II es una fuente de inspiración.

¿Se la extraña a la Reina Isabel? ¿Cómo la describiría?

-Sin duda. El país sí. Describirla en pocas palabras es muy difícil, pero su firmeza, constancia, respeto, lealtad, temple y su entrega total al servicio público es inspirador.

Tras el Brexit, ¿cómo está hoy Reino Unido? Y en ese contexto su relación con la Unión Europea.

-No voy a mentir. No ha sido fácil. Como en toda relación, es un proceso. Estamos firmando nuevos tratados. de libre comercio. Nunca iba a ser fácil, lo sabíamos, pero estamos en capacidad de tomar nuestras propias decisiones. El resultado no se verá ahora, será en 15 o 20 años. Veremos nuestra relación con el mundo y con Europa, y éste que sigue siendo el mercado más importante para nuestros productos. Somos parte del continente, somos países vecinos y amigos. Estamos redefiniendo la relación y es el objetivo ahora.

La presencia del Reino Unido en Sudamérica se ha visto reforzada. ¿Existe un interés en particular?

-Existen dos puntos fundamentales: comercio y cambio climático. Sudamérica alberga a los pulmones del planeta, y tiene un papel importante en el futuro sostenible del mundo. Produce alimentos para el mundo. Y hay espacio para crecer en materia comercial, y lo digo vinculado a crecimientos sostenibles. Pero también, compartimos valores, más aún este contexto mundial, bien complejo. En este continente tenemos muchas amistades importantes, de los países hablando de democracia y objetivos fundamentales.

Estados Unidos, China y Rusia marcan presencia en América Latina. ¿Cómo ve Reino Unido el avance de estas potencias en la región?

-Cada país tiene sus propios intereses. A veces estamos alineados con uno por intereses comunes y a veces no. La diplomacia es un camino para hablar directamente sobre lo que nos preocupa, los puntos en común y las diferencias.

¿De qué manera el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia cambió al mundo?

-Ha cambiado bastante. Esto fue claramente una invasión de un país grande, poderoso, sobre su vecino más pequeño. Hemos tenido varias guerras en los últimos años, aunque diferentes. No voy a justificar otras guerras de las que fuimos testigos antes, pero ésta en particular fue un ataque a los valores fundamentales que una sociedad debe defender. Si no apoyamos lo más posible a Ucrania, en el sentido de que salga bien, el mundo cambiará para peor.

¿Cuál es la posición actual del Reino Unido, a un año y medio del inicio del conflicto?

-Mi país apoyó a Ucrania y lo seguirá haciendo. Estamos comprometidos con los ucranianos.

¿Qué es el British Week?

-La Semana Británica, del 25 al 30 de este mes, es una actividad anual en la que celebramos la cultura británica. Aquí en Paraguay tenemos más de veinte eventos, relacionados con la literatura, cine, comida, prioridades de la misión diplomática, como las relaciones comerciales, lucha contra el cambio climático… Y es una oportunidad de involucrar a más gente en todo lo que ofrecemos desde la embajada. Queremos divertirnos también.