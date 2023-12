Comisión Europea no menciona plazos sobre acuerdo Mercosur-UE

“Puedo confirmar que la Unión Europea y el Mercosur están manteniendo conversaciones intensas y constructivas con vistas a ultimar un acuerdo político de cooperación y comercio”, indicó el portavoz comunitario Balasz Ujvari.

Al mismo tiempo, señaló que “las negociaciones continuarán con un espíritu constructivo y con la ambición de concluirlas lo antes posible”.

No obstante, preguntado por si esperan concluirlas antes de fin de año, como era el objetivo, indicó que “no puedo comprometerme a un calendario en este momento” e insistió en que están trabajando para cerrar el acuerdo “lo antes posible” .

El portavoz dejó claro que en el último mes los equipos negociadores han realizado “progresos sustanciales” , con ambas partes comprometidas con la idea de abordar eficazmente las preocupaciones climáticas y avanzar hacia una transición justa y ecológica en beneficio mutuo, puntualizó.

Lea más: Lula dice que el Mercosur y la Unión Europea pueden terminar sin acuerdo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo país preside actualmente el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) , se reunió la semana pasada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en los márgenes de la cumbre del clima COP28 en Dubái, y ambos mostraron la voluntad de cerrar el pacto.

No obstante, Lula admitió el domingo en una rueda de prensa desde Dubái que las negociaciones pueden fracasar aunque aseguró que, si eso ocurre, no será por falta de voluntad de los países suramericanos.

“Si no se tiene acuerdo, paciencia. No fue por falta de voluntad”, afirmó, a la vez que señaló como responsables si el acuerdo no sale adelante a los países ricos que, a su juicio, no quieren hacer concesiones.

En la conferencia sobre el clima también habló del acuerdo el presidente francés, Emmanuel Macron, quien lo consideró anticuado desde el punto de vista medioambiental y que no sería bueno “para nadie” .

Macron se enfrenta a gran oposición al acuerdo en su país por parte fundamentalmente de agricultores y productores de carne.

En cualquier caso, es la Comisión Europea la que gestiona la política comercial de los Veintisiete y tiene el mandato de todos los Estados de la UE para llevar a cabo las negociaciones con el Mercosur.

En Bruselas hay la percepción de que, en un momento en que los negociadores de las dos partes, que han mantenido contactos diarios en las últimas semanas, han llevado todo los trabajos técnicos al máximo nivel, es cuestión de voluntad política que pueda darse el acuerdo por concluido.

Para que pueda darse ese paso, los europeos miran al Mercosur y en concreto a Argentina, país que está en medio de la transición entre el presidente saliente, Alberto Fernández, y el electo, el ultraliberal Javier Milei.

De avanzar la situación, la UE se mantiene abierta a acudir a la cumbre del Mercosur que se celebra en Río de Janeiro a partir del 7 de diciembre para escenificar el fin de la negociación.