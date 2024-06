Lacalle reconoce que Uruguay enfrenta un “problema por muertes violentas”

Uruguay, con 3,4 millones de habitantes, registró 382 homicidios en 2023, una tasa de 11,2 muertes violentas cada 100.000 habitantes, prácticamente la misma que en 2022, cuando los homicidios aumentaron casi 26% con relación a 2021. En 2018, en tanto, la cifra fue de 420 homicidios.

“Lo que nunca he hecho y no voy a hacer en lo que me queda de gobierno es poner excusas. Hay una enorme preocupación por los homicidios. Nunca escucharon a este gobierno decir que era ajuste de cuentas. Son homicidios. Hay vidas que se pierden. Y en este caso, además, la vida de un niño”, dijo el mandatario de centroderecha, que en marzo terminará su mandato de cinco años.

El jueves por la noche cuatro personas fueron acribilladas a balazos en una casa en el barrio Maracaná de Montevideo donde las autoridades sospechan que se vendían drogas. Entre los asesinados había un hombre de 40 años, un adolescente de 18, otro de 16 y un niño de 11.

“Arenga de campaña”

Lacalle Pou destacó que la policía cuenta con “elementos importantes” para resolver este crimen, que según dijo, “no es un hecho aislado”, sino que responde a un conflicto entre algunas personas desde hace mucho tiempo.

El presidente cuestionó que la muerte de un niño se use como “arenga de campaña” , pero reconoció que el país enfrenta un problema con las muertes violentas, a pesar de que durante su gobierno bajaron “sensiblemente” los hurtos, rapiñas y robos de ganado.

“Es la primera vez en muchísimos años que los delitos descienden. Y no es que descienden este año, que vienen descendiendo (...) ¿Estoy conforme? No, no estoy conforme. Pero hay que decir la verdad, los delitos han bajado. No podemos con los homicidios”, afirmó.

“El récord fue en el 2018 y después ahora se mantiene estable desde hace mucho tiempo y no está bien eso”, apuntó Lacalle Pou, que asumió en 2020 luego de 15 años de gobiernos de izquierda.

Uruguay, donde no existe la reelección presidencial inmediata, celebrará comicios presidenciales y legislativos en octubre.