Habría un borrador para un “alto al fuego” entre Israel y las milicias de Hezbolá

En las últimas semanas se han intensificado los rumores sobre un posible alto el fuego en Líbano. El mediador estadounidense designado por la administración del saliente presidente Joe Biden, Amos Hochstein, viajó la semana pasada a Israel y está previsto que estos días lo haga a Líbano, para abordar las impresiones de las partes sobre un presunto borrador del acuerdo para cese de las hostilidades, planteado por Estados Unidos, según reportó EFE.

Israel no firmará un cese al fuego con el movimiento chií libanés Hezbolá hasta alcanzar sus objetivos, afirmó el ministro de Defensa, Israel Katz, durante su primera visita al Comando Norte tras asumir esta cartera.

“No haremos ningún alto el fuego, no levantaremos el pie del pedal y no permitiremos ninguna tregua que no incluya la consecución de los objetivos de la guerra. Continuaremos actuando contra Hizbulá en todas partes y no pararemos hasta lograr nuestros objetivos”, indicó el ministro desde el puesto de control donde se dirigen las operaciones militares contra Líbano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el primer ministro libanés, Najib Mikati, acusó la semana pasada al Gobierno de Israel de obstaculizar todas las propuestas para alcanzar una tregua con Líbano.

Lea más: Trump puede empujar a Netanyahu a poner fin a las guerras en Gaza y Líbano

Avances en diálogos indirectos

El nuevo ministro israelí de Exteriores, Guideon Saar, afirmó esta semana que “hay avances” en las negociaciones de las últimas semanas para un alto el fuego en Líbano, con la mediación de Estados Unidos y que Israel está “listo” para llegar a ese punto.

Sin embargo, dejó en claro que para avanzar en esas conversaciones, que de momento se han llevado a cabo de forma indirecta, Israel necesita garantías de que “Hezbolá no estará más en nuestra frontera norte hasta el río Litani, y que no podrá armarse de nuevo” tras la implementación del acuerdo.

La prensa hebrea publicó hace un par de días que el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer -del círculo de confianza del primer ministro Benjamin Netanyahu- visitó Rusia en secreto la semana pasada como parte de los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en Líbano, donde Israel emprendió una ofensiva terrestre el 1 de octubre tras días de intensos bombardeos que escalaron el conflicto tras once meses de cruce de fuego con Hezbolá.

Luego, Dermer viajó a Washington, según la radio oficial del Ejército israelí.

Sobre este asunto, Saar dijo no poder “entrar en detalles específicos” pero sí subrayó que es importante que Rusia esté presente en cualquier acuerdo relativo a Líbano, debido a la influencia que la potencia tiene en Siria, “principal vía de entrada del armamento que Hezbolá recibe directamente desde Irán”.

“El contrabando de armas al Líbano, principalmente desde Siria, es inaceptable. Lo hemos dejado claro a todas las partes implicadas, también a los sirios”, insistió Saar.