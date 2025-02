Denuncian ante el departamento de Justicia de EE.UU. el esquema de criptoestafa que vincula a Milei

Según la denuncia presentada hoy, por el Estudio Moyano & Asociados ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, inversores, en su mayoría ciudadanos de la República de Argentina, invirtieron en una criptomoneda fallida denominada $LIBRA.

Los inversores enviaron fondos en criptomonedas a través de la plataforma Kip Protocol, con la esperanza que fueran utilizados en proyectos de la “economía real” en Argentina. Sin embargo, se argumenta que las empresas involucradas, entre ellas Kip Network Inc., Kelsen Ventures y la plaraforma de “Viva la libertad project”, no estaban registradas ante la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC) ni autorizadas para actuar como vehículos financieros.

Lea más: “Criptofiasco”: así funciona el modelo de estafa impulsado por Javier Milei

La denuncia indica que los responsables de la plataforma afirmaban que los fondos serían destinados en un 50% para el “crecimiento de Argentina”, sin especificar qué proyectos se financiarían; 20% para “tesorería”, y 30% para “liquidez”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El documento señala que en octubre de 2023 se realizó una reunión en Buenos Aires en la que participaron figuras destacadas del proyecto, entre ellos Javier Milei, entonces candidato presidencial; Julian Peh, presidente de Kip Protocol; Hayden Mark Davis, supuesto propietario de Kelsen Ventures; y Francisco Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes ya habían estado vinculados con otros proyectos de criptomonedas cuestionados.

Lea más: Empresa vinculada al ‘criptofiasco’ de Milei desmiente afirmaciones del Gobierno argentino

Se destaca que Novelli estuvo involucrado en la criptomoneda NFT Vulcano, promocionada por Milei en 2020 cuando era congresista, y que resultó en un fracaso financiero con posibles repercusiones legales.

Javier Milei, en el ojo de la tormenta

Uno de los puntos más llamativos de la denuncia es la presunta participación del presidente argentino. Se afirma que, el 14 de febrero de 2025, Milei publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter), en el que promocionaba el proyecto “Viva la libertad project” y compartía un enlace para participar en la plataforma.

No obstante, pocas horas después eliminó el mensaje, y su oficina emitió un comunicado alegando que no estaba al tanto de la naturaleza del proyecto. En ese lapso, el valor de la criptomoneda $Libra cayó de 4,9 USD a 0,25 USD, provocando pérdidas millonarias.

Según la denuncia, se estima que en total se invirtieron alrededor de 76 millones de dólares en $Libra, y que miles de personas sufrieron pérdidas masivas. La querella también señala la ausencia de auditorías, informes financieros y planes de reestructuración por parte de los responsables del proyecto.

Lea más: Oficina Anticorrupción argentina investigará a Milei y su gabinete por el criptofiasco

Asimismo, se alega que no se aplicaron políticas de “Conozca a su cliente” o “Know your Costumer” (KYC) ni análisis de riesgo para los inversores, lo que facilitó la captación de fondos sin control ni garantías.

Esto es lo que pide la denuncia a Estados Unidos

El Estudio Moyano & Asociados argumenta que la denuncia debe ser investigada en EE. UU. debido a que Kelsen Ventures se presentó como una entidad estadounidense. Hay víctimas que son ciudadanos y residentes de Estados Unidos. Se creó además una corporación legal en EE. UU. para ocultar los fondos. Asimismo, un número significativo de inversores estadounidenses participó en la plataforma.

Lea más: Javier Milei se disculpó tras promover una criptomoneda sospechada de estafa

Mediante la denuncia, se busca investigar a Kip Network Inc., Kelsen Ventures, Animoca Ventures y T2LATAM Group, así como a sus directivos y principales promotores. Solicitan además el embargo de los fondos identificados de los presuntos responsables del fraude, incluyendo a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Francisco Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Por otro lado, solicitan que se examine el papel de Javier Milei en la promoción del esquema y en otros negocios similares que han resultado en presuntas estafas.