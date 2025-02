Francisco muestra “leve mejoría” y retoma algunos deberes laborales.

Sus condiciones, según ha confirmado el Vaticano en su boletín diario, sigue siendo “crítico” pero, no obstante, demuestran “una leve mejoría”.

“Tampoco en la jornada de hoy se han verificado episodios de crisis respiratorias asmáticas. Algunos exámenes del laboratorio han mejorado”, reza el parte.

Pronóstico aún reservado

Asimismo, el control de la “leve” insuficiencia renal detectada el día anterior “no suscita preocupación”.

El papa continua con la terapia de oxígeno, pero con flujos a un porcentaje “levemente reducidos” a los días anteriores.

Los médicos que lo cuidan a todas horas, ante la complejidad de su cuadro clínico, prefieren por prudencia mantener el pronóstico reservado.

Francisco, de 88 años y a quien en su juventud le fue extirpada una parte de pulmón, fue hospitalizado el 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó la neumonía bilateral.

Por ahora prosigue con su tratamiento en el apartamento que los pontífices tienen desde tiempos de Juan Pablo II en la décima planta del hospital Gemelli de Roma, en cuyas puertas los fieles están dejando flores y velas para desearle una pronta recuperación.

Esta mañana ha recibido la Eucaristía en el hospital mientras que en la tarde “ ha retomado su actividad laboral ” , como el estudio de nombramientos y deberes de otra naturaleza que requieren su firma, apuntan fuentes vaticanas.

Llamada a Gaza

Además, Bergoglio, siempre preocupado por las zonas azotadas por las guerras, ha podido ver un vídeo enviado por el párroco de la Franja de Gaza, Gabriele Romanelli, y le ha telefoneado después para expresarle su “paternal cercanía”.

El pontífice argentino permanece en su habitación, acompañado solo por algunos pocos colaboradores, y aunque no se levanta como en los días anteriores, cuando llegó a sentarse en un sillón, sí puede moverse, según las fuentes.

Además, las fuentes de la Santa Sede han desmentido que se prevea la posibilidad de trasladarle a la sede del Gemelli en la Isla Tiberina, tal y como habían indicado algunos medios.

El papa “agradece a todo el pueblo de Dios que en estos días se ha unido para rezar por su salud”, termina el comunicado de la Santa Sede.

Días críticos

La “leve mejoría” del pontífice llega después de que el sábado se supiera que su estado se había agravado, hasta una situación “crítica”, tras sufrir una crisis respiratoria asmática por la que habían tenido que suministrarle “altos flujos” de oxígeno.

Ese mismo día los médicos detectaron en él “una inicial y leve” insuficiencia renal, pero que “por el momento estaba bajo control”, así como una trombocitopenia, es decir, un nivel bajo de plaquetas en sangre, debido a una anemia que requirió transfusiones de dos unidades de concentrado de glóbulos rojos.

Rosario por la salud de Francisco

Tras su hospitalización en el Gemelli, como con cada recaída papal, enseguida surgieron los rumores y especulaciones de cónclave, aunque por el momento Francisco sigue vivo y reinante.

Este mismo lunes, uno de los referentes de sus opositores conservadores dentro de la Iglesia, el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, aseguró que “no es momento de pensar en un sucesor”.

“El papa está vivo ahora y este es el momento de rezar, no de pensar en quién será su sucesor. Y si hay alguien que piensa en el futuro mientras el papa está en el hospital, no es bueno, no es bueno en absoluto”, aseguró al diario Il Corriere della Sera.

Muller, quien siempre se ha mostrado opuesto a la visión de Francisco, zanjó: “Cuando el sucesor de Pedro termina su vida terrena, los cardenales se reúnen, deben hablar entre ellos y discutir sobre el futuro. Ésta es su tarea esencial. Pero anticiparse, mezclarlo todo, preguntarse si el próximo papa será ‘progresista’ o ‘conservador’, es un contratestimonio de nuestra fe”.

Entretanto, el papa sigue recibiendo muestras de cariño de medio mundo, también de presidentes y mandatarios, y cada noche desde la de hoy la Curia Romana rezará el Rosario por su salud en la Plaza de San Pedro, un acto que este lunes estará encabezado por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.