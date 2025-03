Mirá la diferencia de precios de productos en Argentina con el de la región

Una comparación realizada por Clarín evidenció que en Argentina los precios en dólares son superiores a los de Estados Unidos y Brasil. Por ejemplo, un jean de Zara en Argentina tiene un costo de $ 99.900, alrededor de US$ 91,9. En Brasil, uno similar cuesta US$ 51,8 y en Estados Unidos, US$ 49,9.

La Coca-Cola de 354 ml. está a $ 1.744 en Argentina (US$ 1,6), mientras que en Brasil se consigue a US$ 0,7 y en Estados Unidos por US$ 0,5.

El costo de un litro de leche de marca reconocida es $ 2.296 o US$ 2,1 en Argentina. En Brasil cuesta US$ 1 y en Estados Unidos US$ 2.

Un lavarropas Electrolux de carga frontal está a $ 1.099.999 (US$ 1.102) en Argentina, mientras que en Brasil es US$ 485. En Estados Unidos, un modelo similar cuesta US$ 798.

Por último, un termo Stanley se vende a $ 132.000 (US$ 143) en Argentina, frente a US$ 54 en Brasil y US$ 49 en Estados Unidos.

Movimientos del mercado y proyecciones

Durante la campaña presidencial, Milei desafió la percepción del valor del peso, comentando sobre su falta de valor. Sin embargo, el peso se ha recuperado un 40% entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, según GMA Capital.

Además, el índice Big Mac de The Economist indicó que el peso fue la segunda moneda más valorizada después del franco suizo.

Impactos de los cambios económicos

El cambio de precios en Argentina se debió en parte a la apreciación del peso y a una inflación que ha superado la devaluación del dólar en el último año. Factores como la reducción de la brecha cambiaria y devaluaciones en países vecinos también contribuyeron.

Marina Dal Poggetto destacó la influencia de la compresión de la brecha y el aumento inflacionario en enero de 2024. Alberto Ades sugirió que las economías exitosas pueden ser caras en dólares, pero advirtió sobre la necesidad de un tipo de cambio más depreciado para mejorar el poder adquisitivo de los salarios sin modificar el valor nominal del cambio.