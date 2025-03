Juicio por asesinato de joven paraguaya se desarrolla en España

Medios españoles informan desde hace tres días cómo se desarrolla el juicio por el crimen de la joven paraguaya Leticia Magalí Sanabria Romero, quien tenía 28 años cuando fue asesinada en su residencia, ubicada en O Barco de Valdeorras, provincia de Orense, en la comunidad autónoma de Galicia, 430 kilómetros al noroeste de Madrid.

La compatriota fue encontrada muerta el 10 de setiembre de 2021 y su cuerpo estaba tirado junto a su cama. La principal acusada es identificada como “Fátima A.”, una ciudadana nigeriana con quien compartía piso.

Varios testigos están prestando declaración en estos días. Entre ellos se encuentra la principal sospechosa.

La mujer, quien está detenida desde el 2021, alegó su inocencia y aseguró que la consideraba como una hermana y “solo quería protegerla”.

Según declaraciones de familiares, la misma le debía 11.000 euros.

Durante la primera jornada del juicio, la hermana de la víctima, Alicia Sanabria, declaró ante el tribunal y afirmó que Fátima ejercía control sobre Leticia. También mencionó que su hermana tenía intención de enviar dinero a Paraguay en las fechas próximas a su muerte.

Cómo habría ocurrido el crimen

En el transcurso de una discusión, la acusada habría golpeado y asfixiado a la víctima con un objeto blando hasta causarle la muerte. Posteriormente, los teléfonos móviles de la fallecida desaparecieron del lugar.

Agentes policiales explicaron que los teléfonos móviles fueron claves para descartar la participación en el crimen de una mujer brasileña que fue detenida junto a Fátima, quien quedó en libertad tras más de un año en prisión.

La acusada fue detenida en noviembre de ese mismo año y permanece en prisión provisional desde entonces.

Acusada habría mandado mensajes haciéndose pasar por Fátima

La investigación permitió determinar que tenía dos teléfonos. Los agentes estudiaron minuciosamente sus posicionamientos el día del crimen. Se comprobó que volvió a casa a las 3:00 y a las 4:19 se registró su última conexión al WhatsApp, aunque la acusación particular sostiene que ella no es la que usó el móvil en ese instante, ya que el mensaje que envió a su novio tiene un estilo muy diferente al que ella usaba. De hecho, incluso el propio destinatario cree que no se lo mandó Leticia.

El medio de prensa “La Región” informó que los teléfonos se utilizaron y movieron dentro de la casa cuando su propietaria ya estaba muerta.

Juicio, en etapa final

El tribunal del jurado se prepara para escuchar las conclusiones de los abogados y el fiscal responsables del caso.

Los informes forenses revelaron que la víctima fue restringida físicamente y asfixiada hasta morir.

Este viernes, el tribunal del jurado acogerá los informes finales de los abogados defensores y el fiscal del caso. Este es un paso crucial, pues marca el inicio de la fase de deliberación para los jurados.