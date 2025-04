Trump “pausa” aplicación de gravámenes a varios países, menos a China

Según reporta EFE, el mandatario de Estados Unidos tomó la decisión de “pausar” por noventa días los aranceles para aquellos países que no han tomado represalias comerciales contra su plan arancelario, que son unos 180 y entre los que figura Paraguay.

De momento, ni el presidente Trump ni la Casa Blaca detalló el listado de países.

Trump dijo que “considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en relación con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, la manipulación de divisas y los aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”.

Según CNN en Español, el mandatario también adelantó que elevará el gravámen a China hasta un 125%, profundizando su guerra comercial con el gigante asiático. “Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente aumento el arancel que Estados Unidos le impone a China al 125%, con efecto inmediato. En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China se dará cuenta de que la época de estafar a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni aceptable”, apuntó el mandatario.