Trump aplaza hasta julio aranceles a la Unión Europea

La política comercial de Donald Trump genera temores a una recesión y un brote inflacionario, cada anuncio de nuevos aranceles provoca nerviosismo y volatilidad en los mercados financieros.

Trump atizó la guerra comercial el pasado viernes y anunció nuevos aranceles para la Unión Europea a partir del 1 de junio, pero tras una llamada por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aceptó un aplazamiento para tener más tiempo para negociar.

Von der Leyen “acaba de llamarme (...( y me pidió una prórroga de la fecha del 1 de junio y me dijo que quiere entablar negociaciones serias”, declaró Trump a los periodistas antes de subir al Air Force One en Morristown, Nueva Jersey. “Yo acepté” , añadió.

Llamada con Von der Leyen

Úrsula Von der Leyen reportó en X que tuvo una llamada positiva con Trump, pero que para llegar a un buen acuerdo, la UE necesita un aplazamiento hasta el 9 de julio.

El índice CAC 40 de París subió un 1,1% en las primeras operaciones y el DAX de Fráncfort ganó 1,6% en una jornada en la que Londres y Wall Street están cerrados por un feriado.

Negociaciones serias

Estados Unidos y la UE estaban negociando para evitar una guerra comercial transatlántica total y habían acordado suspender las medidas arancelarias hasta julio, cuando Trump anunció los aranceles el viernes.

Trump lamentó que las negociaciones comerciales con el bloque europeo “no están yendo a ninguna parte” y acusó a los europeos de “aprovecharse” de Estados Unidos.