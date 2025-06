Paraguayo en Israel: “Yo no duermo de madrugada acá”

Desde hace más de una semana que Rodrigo Jei Figueredo se encuentra en Israel, adonde fue por razones comerciales y de turismo, según reveló a ABC.

El pasado viernes, el Gobierno israelí decidió iniciar una escalada de ataques contra Irán, país con el que mantiene una disputa bélica y diplomática desde hace décadas.

A los ataques israelíes, Irán decidió responder de la misma forma, por lo que en los últimos días existe una contienda bélica que va en aumento entre ambos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El paraguayo contó que estos últimos días vive resguardándose en un búnker que se encuentra bajo el edificio donde se había hospedado en la ciudad de Haifa, ubicada a unos 90 km al norte de la capital Tel Aviv.

Lea más: Paraguayo en Israel cuenta cómo está viviendo los ataques de Irán

No duerme de madrugada

Figueredo compartió ayer un vídeo de cómo quedó destruida una zona ubicada en inmediaciones de donde actualmente se encuentra, producto de un misil -aparentemente- supersónico proveniente de Irán.

“Estos ataques, en un 95%, ocurrieron entre las 00:00 y las 06:00. A la hora de dormir atacan y no podés dormir. Yo no duermo de madrugada, me quedo despierto porque a veces tengo miedo de quedarme dormido y hay que estar atento”, declaró.

Comentó que, si bien se siente bien resguardado en los búnkeres y ya está acostumbrado al protocolo desarrollado por Israel para este tipo de eventos bélicos, le resulta difícil desarrollar la cotidianidad.

Lea más: Video: “Es un infierno cuando caen los misiles”, dice paraguayo en Israel

Paraguay es un país “bendecido”

Subrayó que su intención es dejar Israel cuanto antes y emprender viaje de retorno a nuestro país para estar lejos de un contexto de guerra, el cual el Paraguay desconoce incluso desde antes de mediados del siglo pasado.

“Es muy difícil, creo que con los días te vas acostumbrando, pero nadie querría vivir en esta situación. Nosotros tenemos un país bendecido”, resaltó.

Igualmente, destacó que el paraguayo está capacitado para resistir cualquier tipo de ambiente que le sea hostil.

“Estamos todos bien, estoy en contacto con mi familia. Mis hijas están un poco preocupadas, pero estamos tranquilos. El paraguayo creo que es una raza muy fuerte y está siempre preparado para todo tipo de situaciones difíciles, desde siempre. El paraguayo es un león”, expresó.