Paraguayo en Israel cuenta cómo está viviendo los ataques de Irán

Israel decidió en la madrugada de ayer iniciar ataques bélicos en Irán, lo que escaló en un fuego cruzado entre ambos países, en el marco de un conflicto que data de hace años.

Varios paraguayos quedaron varados en territorio israelí sin posibilidad de volver debido a las limitaciones que impone la contienda bélica.

Rodrigo Jei Figueredo es uno de los tantos paraguayos que se encuentra en Israel, aguardando una vía para poder retornar a nuestro país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En contacto con ABC este sábado, Figueredo contó que llegó el fin de semana pasado al país judío, donde fue por motivo de turismo y para concretar negocios comerciales.

Desde anoche, vive en un búnker

“Los primeros días fueron espectaculares, la temperatura, la playa, el mar, la comida y hasta la gente. Estaba pasando bien”, dijo.

Desde anoche se encuentra bajo resguardo en el búnker de del edificio donde estaba hospedado, en la ciudad de Haifa, ubicado a unos 90 km al norte de la capital Tel Aviv, epicentro de los ataques iraníes.

En las últimas horas, las explosiones producidas por misiles lanzados desde el país persa han ido aumentando y se escuchan de forma continua en la zona donde se encuentra, según reveló.

Contó que en algunas ocasiones, incluso, escuchó explosiones en un radio de 500 metros alrededor de donde se encuentra.

Destacó organización de Israel

Sin embargo, resaltó que “dentro de lo que puedas esperar en medio de una guerra, estás súper bien”.

Mencionó que el Gobierno israelí se encuentra bien organizado para este tipo de eventos, pues señaló que en donde se encuentra actualmente, en un radio de 20 metros, hay tres búnkeres en los que puede resguardarse.

A su vez, señaló que dentro de estos búnkeres uno se encuentra con todos los elementos básicos que se requiere para sobrellevar la situación, como luz, comida, agua e internet, lo cual -dijo- le mantiene en contacto constante con sus hijas y familia en Paraguay.

A la espera de su evacuación para retorno

Figueredo comentó que está aguardando las indicaciones para concretar si evacuación de retorno a nuestro país.

Mencionó que desde la Embajada paraguaya en Jerusalén se pusieron en contacto con él y le indicaron que solamente pueden actuar en el marco de lo que el Gobierno israelí establezca.

No hay vuelos, tampoco viajes en trenes ni buses

En ese sentido, refirió que actualmente se suspendieron los vuelos debido al cierre del espacio aéreo israelí.

“Lo que pretendo es que no haya más guerra, espero que no empeore la situación, porque Irán es potencia militar y espero que no demuestren lo que tienen y lleguen un acuerdo para que el aeropuerto esté habilitado para el lunes o martes, o que nos puedan evacuar en los primeros días de la próxima semana”, expresó.

También indicó que le propusieron hacer una evacuación a través de Jordania, que es la frontera más cercana de donde se encuentra, a unos 6.000 kilómetros. No obstante, indicó que los trenes o buses internos han suspendido sus operaciones.