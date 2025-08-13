China reacciona a las declaraciones de diputado paraguayo Meza

El gobierno de la República Popular de China exhortó a Paraguay a tomar “la decisión correcta” respecto a Taiwán, difundió la agencia estatal china Xinhua.

El portavoz chino- según Xinhua- subrayó durante una rueda prensa diaria que un giro diplomático abriría oportunidades comerciales y de inversión para Paraguay, siguiendo el camino de otros países latinoamericanos que ya reconocieron a Pekín.

Lea más: Guiño a China Popular: “Estamos perdiendo nuestro tiempo con Taiwán”, dice vicepresidente de Diputados

“Esperamos que el Gobierno paraguayo atienda con sinceridad estos llamados y tome la decisión correcta que verdaderamente sirva a los intereses fundamentales y a largo plazo de Paraguay, así como a los de su pueblo”, indicó el portavoz.

Guo invitó a los paraguayos a visitar su pa[is para “comprender y presenciar su desarrollo de primera mano, experimentar la apertura e inclusión de la civilización china y comprender verdaderamente el país”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: De camino a Paraguay: China se opone a posible escala del presidente taiwanés en EEUU “bajo cualquier pretexto”

“Paraguay no puede seguir perdiendo tiempo”, afirmó el legislador paraguayo Meza, reviviendo un creciente debate interno sobre los costos de mantener relaciones con Taiwán en lugar de establecer lazos con Pekín, segunda economía mundial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El portavoz Guo Jiakun respondió que “hemos escuchado voces similares en múltiples ocasiones”, y tales declaraciones reflejan “la voluntad mayoritaria del pueblo paraguayo”.

Según Xinhua el aislamiento internacional de Asunción podría persistir mientras le dé la espalda a China.

Entre tanto, Pekín deja claro que el “lado correcto de la historia” implica aceptar su política de “Una sola China”.

Con solo 12 aliados diplomáticos, Taiwán enfrenta una presión creciente en la región, donde Paraguay es uno de sus últimos socios.