Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: seguí minuto a minuto al Team Paraguay en la 8ª jornada

La emoción de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 no se detiene y este sábado las competencias ya están en plena acción. El Team Paraguay afronta nuevos desafíos en distintas disciplinas, con la ilusión de sumar más triunfos y avanzar en la tabla general.
Horarios del sábado 16 de agosto
- 09:00 h - Natación: 1M Trampolín | Preliminar Masculino - Johaquin Cabrera. Lugar: Centro Acuático Olímpico
- 09:00 h - Taekwondo: Kyoryugi +80kg | Preliminares y Repechaje Masculino - Esteban Trébol vs Francisco Lara. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos
- 09:00 h - Taekwondo: Kyoryugi -80kg | Preliminares y Repechaje Masculino - Mauro Melgarejo vs Juan Montalvo. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos
- 09:00 h - Vela: ILCA 7 | Regata 3 Masculino - Nicolás López. Lugar: Playa San José - Encarnación
- 09:30 h - Tenis de Mesa: Dobles Mixto | Ronda de 32 - Ivan Pastore/Lia Arzamendia vs Rafael Cabrera/Dafne Sosa. Lugar: Estadio Arenita
- 10:00 h - Squash: Por Equipos | 1ª Ronda Femenino - Paraguay vs Ecuador. Lugar: Centro Nacional de Squash
- 10:10 h - Vela: ILCA 6 | Regata 3 Femenino - Rhuby Mendoza. Lugar: Playa San José - Encarnación
- 10:10 h - Tenis de Mesa: Dobles Mixto | Ronda de 32 - Axel Bertolo/Paloma Rivarola vs Anyely Capote/Alejandro Martínez. Lugar: Estadio Arenita
- 10:35 h - Rugby Seven: Grupo B Femenino - Paraguay vs Estados Unidos. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
- 10:50 h - Vela: ILCA 7 | Regata 4 Masculino - Nicolás López. Lugar: Playa San José - Encarnación
- 10:50 h - Tenis de Mesa: Dobles Masculino | Ronda de 16 - Axel Bertolo/Iván Pastore vs Joshua Lubin/Manie Eleuthere. Lugar: Estadio Arenita
- 10:55 h - Rugby Seven: Grupo A Masculino - Paraguay vs Trinidad y Tobago. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
- 11:00 h - Vela: ILCA 6 | Regata 4 Femenino - Rhuby Mendoza. Lugar: Playa San José - Encarnación
- 11:45 h - Hockey: Partido puesto 5-8 Femenino - Paraguay vs México. Lugar: Centro Nacional de Hockey
- 12:20 h - Tenis de Mesa: Dobles Femenino | Ronda de 16 - Lía Arzamendia/Paloma Rivarola vs Edmarie León/Kristal Meléndez. Lugar: Estadio Arenita
- 15:15 h - Rugby Seven: Grupo B Femenino - Paraguay vs Brasil. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
- 15:30 h - Tenis de Mesa: Individual | Ronda de 32 - Paloma Rivarola vs Tashiya Piyadasa. Lugar: Estadio Arenita
- 16:15 h - Rugby Seven: Grupo A Masculino - Paraguay vs Bermudas. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
- 16:15 h - Tenis de Mesa: Individual | Ronda de 32 - Axel Bertolo vs Alejandro Montoya. Lugar: Estadio Arenita
- 17:30 h - Baloncesto 3x3: Cuartos de Final Femenino - Paraguay vs República Dominicana. Lugar: Polideportivo 3x3
- 18:00 h - Tenis: Dobles Mixtos | Final Bronce - Alex Núñez/Catalina Delmás vs Dante Pagani/Sofia Meabe. Lugar: Rakiura
- 18:00 h - Natación: 3M Trampolín Sincronizado | Final Femenino - Camila Candia/Mía Parini. Lugar: Centro Acuático Olímpico
- 18:25 h - Rugby Seven: Grupo B Femenino - Paraguay vs México. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
- 18:30 h - Tenis de Mesa: Individual Femenino | Ronda de 16 - Lia Arzamendia vs Natalie Chan. Lugar: Estadio Arenita
- 19:15 h - Tenis de Mesa: Individual Masculino | Ronda de 32 - Iván Pastore vs Eli Daniel Martin. Lugar: Estadio Arenita
- 19:30 h - Natación: 1M Trampolín | Final Masculino - Johaquin Cabrera. Lugar: Centro Acuático Olímpico
- 19:30 h - Rugby Seven: Grupo A Masculino - Paraguay vs Argentina. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty