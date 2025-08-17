Mundo

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: seguí minuto a minuto al Team Paraguay en la 8ª jornada

Las competencias de la octava jornada ya están en marcha en Asunción y el Team Paraguay busca dejar en alto la bandera nacional. En este espacio podés seguir en vivo y al instante los resultados, horarios y actuaciones de los atletas paraguayos en cada disciplina.

Por ABC Color
16 de agosto de 2025 - 08:39
Nicolás Olivera (c) de Colombia compite en la categoría ciclismo de pista keirin masculino, en los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 este viernes, en Luque (Paraguay).
Nicolás Olivera (c) de Colombia compite en la categoría ciclismo de pista keirin masculino, en los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 este viernes, en Luque (Paraguay).Rodrigo Sepulveda

La emoción de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 no se detiene y este sábado las competencias ya están en plena acción. El Team Paraguay afronta nuevos desafíos en distintas disciplinas, con la ilusión de sumar más triunfos y avanzar en la tabla general.

Horarios del sábado 16 de agosto

  • 09:00 h - Natación: 1M Trampolín | Preliminar Masculino - Johaquin Cabrera. Lugar: Centro Acuático Olímpico
  • 09:00 h - Taekwondo: Kyoryugi +80kg | Preliminares y Repechaje Masculino - Esteban Trébol vs Francisco Lara. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos
  • 09:00 h - Taekwondo: Kyoryugi -80kg | Preliminares y Repechaje Masculino - Mauro Melgarejo vs Juan Montalvo. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos
  • 09:00 h - Vela: ILCA 7 | Regata 3 Masculino - Nicolás López. Lugar: Playa San José - Encarnación
  • 09:30 h - Tenis de Mesa: Dobles Mixto | Ronda de 32 - Ivan Pastore/Lia Arzamendia vs Rafael Cabrera/Dafne Sosa. Lugar: Estadio Arenita
  • 10:00 h - Squash: Por Equipos | 1ª Ronda Femenino - Paraguay vs Ecuador. Lugar: Centro Nacional de Squash
  • 10:10 h - Vela: ILCA 6 | Regata 3 Femenino - Rhuby Mendoza. Lugar: Playa San José - Encarnación
  • 10:10 h - Tenis de Mesa: Dobles Mixto | Ronda de 32 - Axel Bertolo/Paloma Rivarola vs Anyely Capote/Alejandro Martínez. Lugar: Estadio Arenita
  • 10:35 h - Rugby Seven: Grupo B Femenino - Paraguay vs Estados Unidos. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
  • 10:50 h - Vela: ILCA 7 | Regata 4 Masculino - Nicolás López. Lugar: Playa San José - Encarnación
  • 10:50 h - Tenis de Mesa: Dobles Masculino | Ronda de 16 - Axel Bertolo/Iván Pastore vs Joshua Lubin/Manie Eleuthere. Lugar: Estadio Arenita
  • 10:55 h - Rugby Seven: Grupo A Masculino - Paraguay vs Trinidad y Tobago. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
  • 11:00 h - Vela: ILCA 6 | Regata 4 Femenino - Rhuby Mendoza. Lugar: Playa San José - Encarnación
  • 11:45 h - Hockey: Partido puesto 5-8 Femenino - Paraguay vs México. Lugar: Centro Nacional de Hockey
  • 12:20 h - Tenis de Mesa: Dobles Femenino | Ronda de 16 - Lía Arzamendia/Paloma Rivarola vs Edmarie León/Kristal Meléndez. Lugar: Estadio Arenita
  • 15:15 h - Rugby Seven: Grupo B Femenino - Paraguay vs Brasil. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
  • 15:30 h - Tenis de Mesa: Individual | Ronda de 32 - Paloma Rivarola vs Tashiya Piyadasa. Lugar: Estadio Arenita
  • 16:15 h - Rugby Seven: Grupo A Masculino - Paraguay vs Bermudas. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
  • 16:15 h - Tenis de Mesa: Individual | Ronda de 32 - Axel Bertolo vs Alejandro Montoya. Lugar: Estadio Arenita
  • 17:30 h - Baloncesto 3x3: Cuartos de Final Femenino - Paraguay vs República Dominicana. Lugar: Polideportivo 3x3
  • 18:00 h - Tenis: Dobles Mixtos | Final Bronce - Alex Núñez/Catalina Delmás vs Dante Pagani/Sofia Meabe. Lugar: Rakiura
  • 18:00 h - Natación: 3M Trampolín Sincronizado | Final Femenino - Camila Candia/Mía Parini. Lugar: Centro Acuático Olímpico
  • 18:25 h - Rugby Seven: Grupo B Femenino - Paraguay vs México. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
  • 18:30 h - Tenis de Mesa: Individual Femenino | Ronda de 16 - Lia Arzamendia vs Natalie Chan. Lugar: Estadio Arenita
  • 19:15 h - Tenis de Mesa: Individual Masculino | Ronda de 32 - Iván Pastore vs Eli Daniel Martin. Lugar: Estadio Arenita
  • 19:30 h - Natación: 1M Trampolín | Final Masculino - Johaquin Cabrera. Lugar: Centro Acuático Olímpico
  • 19:30 h - Rugby Seven: Grupo A Masculino - Paraguay vs Argentina. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
