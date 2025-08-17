Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: seguí minuto a minuto al Team Paraguay en la 8ª jornada

La emoción de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 no se detiene y este sábado las competencias ya están en plena acción. El Team Paraguay afronta nuevos desafíos en distintas disciplinas, con la ilusión de sumar más triunfos y avanzar en la tabla general.

09:00 h - Natación: 1M Trampolín | Preliminar Masculino - Johaquin Cabrera. Lugar: Centro Acuático Olímpico

09:00 h - Taekwondo: Kyoryugi +80kg | Preliminares y Repechaje Masculino - Esteban Trébol vs Francisco Lara. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos

09:00 h - Taekwondo: Kyoryugi -80kg | Preliminares y Repechaje Masculino - Mauro Melgarejo vs Juan Montalvo. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos

09:00 h - Vela: ILCA 7 | Regata 3 Masculino - Nicolás López. Lugar: Playa San José - Encarnación

09:30 h - Tenis de Mesa: Dobles Mixto | Ronda de 32 - Ivan Pastore/Lia Arzamendia vs Rafael Cabrera/Dafne Sosa. Lugar: Estadio Arenita

10:00 h - Squash: Por Equipos | 1ª Ronda Femenino - Paraguay vs Ecuador. Lugar: Centro Nacional de Squash

10:10 h - Vela: ILCA 6 | Regata 3 Femenino - Rhuby Mendoza. Lugar: Playa San José - Encarnación

10:10 h - Tenis de Mesa: Dobles Mixto | Ronda de 32 - Axel Bertolo/Paloma Rivarola vs Anyely Capote/Alejandro Martínez. Lugar: Estadio Arenita

10:35 h - Rugby Seven: Grupo B Femenino - Paraguay vs Estados Unidos. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty

10:50 h - Vela: ILCA 7 | Regata 4 Masculino - Nicolás López. Lugar: Playa San José - Encarnación

10:50 h - Tenis de Mesa: Dobles Masculino | Ronda de 16 - Axel Bertolo/Iván Pastore vs Joshua Lubin/Manie Eleuthere. Lugar: Estadio Arenita

10:55 h - Rugby Seven: Grupo A Masculino - Paraguay vs Trinidad y Tobago. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty

11:00 h - Vela: ILCA 6 | Regata 4 Femenino - Rhuby Mendoza. Lugar: Playa San José - Encarnación

11:45 h - Hockey: Partido puesto 5-8 Femenino - Paraguay vs México. Lugar: Centro Nacional de Hockey

12:20 h - Tenis de Mesa: Dobles Femenino | Ronda de 16 - Lía Arzamendia/Paloma Rivarola vs Edmarie León/Kristal Meléndez. Lugar: Estadio Arenita

15:15 h - Rugby Seven: Grupo B Femenino - Paraguay vs Brasil. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty

15:30 h - Tenis de Mesa: Individual | Ronda de 32 - Paloma Rivarola vs Tashiya Piyadasa. Lugar: Estadio Arenita

16:15 h - Rugby Seven: Grupo A Masculino - Paraguay vs Bermudas. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty

16:15 h - Tenis de Mesa: Individual | Ronda de 32 - Axel Bertolo vs Alejandro Montoya. Lugar: Estadio Arenita

17:30 h - Baloncesto 3x3: Cuartos de Final Femenino - Paraguay vs República Dominicana. Lugar: Polideportivo 3x3

18:00 h - Tenis: Dobles Mixtos | Final Bronce - Alex Núñez/Catalina Delmás vs Dante Pagani/Sofia Meabe. Lugar: Rakiura

18:00 h - Natación: 3M Trampolín Sincronizado | Final Femenino - Camila Candia/Mía Parini. Lugar: Centro Acuático Olímpico

18:25 h - Rugby Seven: Grupo B Femenino - Paraguay vs México. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty

18:30 h - Tenis de Mesa: Individual Femenino | Ronda de 16 - Lia Arzamendia vs Natalie Chan. Lugar: Estadio Arenita

19:15 h - Tenis de Mesa: Individual Masculino | Ronda de 32 - Iván Pastore vs Eli Daniel Martin. Lugar: Estadio Arenita

19:30 h - Natación: 1M Trampolín | Final Masculino - Johaquin Cabrera. Lugar: Centro Acuático Olímpico