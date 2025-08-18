Bolivianos en Paraguay votan en jornada electoral “tranquila y concurrida”

Bolivia celebra este domingo elecciones presidenciales y parlamentarias, y decenas de bolivianos residentes en Paraguay acudieron a las dos mesas que fueron habilitadas en la Embajada de Bolivia en Asunción, donde la votación comenzó a las 8:00.

La jornada de votación en Asunción fue “bastante tranquila y concurrida”, según describió la representante del Tribunal Supremo Electoral boliviano en la Embajada, Suzett Llanos, en conversación con la agencia EFE.

La votación en la Embajada en Asunción culminó a las 16:00.

“Esperamos cambiar la situación de nuestro país, con nuestra votación ahora. Hemos vivido etapas muy críticas que esperamos que a partir de ahora cambiemos y realmente nuestro país pueda salir donde nos encontramos actualmente”, dijo a EFE René Miranda, oriundo de Oruro y radicado en Paraguay desde hace ocho años.

“Estas elecciones son fundamentales para el futuro”, dijo otra votante, Silvana García.

Más de 7.500.000 bolivianos acudieron hoy a las urnas para elegir a las autoridades nacionales y parlamentarias que gobernarán su país en el periodo 2025-2030.

Elecciones en Bolivia

Las encuestas eran encabezadas por dos candidatos de oposición: el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), seguidos por el oficialista Andrónico Rodríguez, actual presidente del Poder Legislativo boliviano.

A menos que uno de los candidatos consiga más del 50 por ciento de los votos o al menos el 40 por ciento con una ventaja de diez puntos porcentuales sobre el segundo, las elecciones en Bolivia irán a una segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos.