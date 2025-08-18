Fentanilo mortal: el fuerte cruce entre dueño del laboratorio y un periodista argentino

Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, al que se lo acusa de fabricar y distribuir el fentanilo contaminado que ya provocó 96 muertes, tuvo un duro cruce con el periodista Marcelo Bonelli, que conduce el programa sábado Tempranísimo por Radio Mitre.

“Escuché lo que usted dijo esta semana y me parece lamentable, porque usted es a priori el responsable de las 96 muertes”, afirmó Bonelli en el inicio del diálogo con el empresario.

Y agregó: “A la gente qué le importan sus peleas con (el intendente de Rosario Pablo) Javkin, su interna con (el exdiputado provincial de Santa Fe, Andrés) Quintero y demás, y su denuncia contra la SIDE. Perdóneme, pero son pelotudeces”.

Tras esto, García Furfaro, que ya se había definido anteriormente como “el tipo más odiado del país”, contraatacó: “No es una pelotudez, porque Quintero y la abogada de las víctimas viven en el mismo edificio de Puerto Madero. Y usted no me pregunta si eso es grave”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Empresario vinculado al fentanilo mortal y su “admiración” a Horacio Cartes

“Lo grave son las 96 personas que murieron. No quién vive en cada piso. Eso es lo grave”, le respondió el periodista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo quiero la verdad, nada más que la verdad”, le retrucó Furfaro, un tanto ofuscado, después de haber sostenido que lo ocurrido con el fentanilo puede haber sido tanto una negligencia como un atentado y denunció que es perseguido por agentes de inteligencia.

“Yo voy a ir muy pronto preso. Por ahí me matan para que no se sepa la verdad. Prefiero ir preso para que esto se investigue. Pero créame, Bonelli: si hubo un error, una negligencia, deténganme. Pero no jueguen con la gente. Si hay otras hipótesis investíguenlas”, insistió el dueño del laboratorio, y entre esas hipótesis esbozó que los servicios de inteligencia podrían haber contaminado las ampollas de fentanilo.

El empresario eludió definir si es culpable o no, pero reconoció que no atraviesa su mejor momento: “¿Cómo voy a dormir tranquilo si hace tres meses que estoy en la boca de todos ustedes?”.

Lea más: Las víctimas por fentanilo contaminado en Argentina se elevan a al menos 87

“Yo voy a terminar preso, eso ya lo sé. Falta muy poquito. Pero así y todo confió en este juez. No confió en el ministro (de Salud Mario) Lugones, no confió en la titular de ANMAR porque miente, no confió en este Gobierno porque está siendo utilizado por un ministro que fue a Salud para hacer negocios”, alcanzó a decir Furfaro antes de saludar a los integrantes del programa y cortar la comunicación.

Admiración a Horacio Cartes

La firma HLB Pharma instaló un laboratorio en Ciudad del Este con máquinas de origen chino que trajo desde Argentina, una operación de la que -según documentos a los que accedió ABC Color– fue cosignataria una empresa paraguaya de la que era accionista el senador colorado Gustavo Leite, muy cercano al expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado Horacio Cartes.

Lea más: Empresario vinculado al fentanilo mortal y su “admiración” a Horacio Cartes

Al ser consultado sobre esa visita por una periodista de La Nación, García Furfaro dijo que visitó al expresidente Cartes porque lo admira, porque “cambió Paraguay”.

Fuente: Diario Clarín.