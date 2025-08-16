Argentina decomisó 300 ampollas de fentanilo provenientes de Paraguay

Según dieron a conocer en páginas oficiales del Gobierno argentino, en un operativo conjunto, agentes de la Prefectura Naval Argentina y del Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste Argentino (GOC-NEA) impidieron el ingreso ilegal de ampollas de fentanilo en la ciudad de Posadas, Misiones.

El procedimiento se realizó durante controles de vigilancia nocturna en la costa argentina, en una zona conocida como “Costero de Gurapá”, según indicaron el pasado miércoles. Los intervinientes detectaromiércoles. Los intervinientes detectaron a través de los visores especiales a través de los visores especiales una embarcación proveniente de Paraguay y se trasladaron hasta el punto visibilizado, donde encontraron un bulto abandonado.

Se trataba de varios paquetes que en total contenían 300 ampollas de vidrio de fentanilo de 0.05 mg/ml, de solución inyectable, rotuladas con la leyenda “Prinosil”. La carga decomisada supera los G. 330 millones, según indicaron autoridades argentinas.