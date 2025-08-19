Reunión Trump-Zelenski acapara la atención mundial: hay chances para una trilateral con Putin

Durante una conferencia en la Casa Blanca ante los medios de comunicacón, Zelenski dijo que están listos para una reunión trilateral que incluya al mandatario ruso Vladimir Putin, y entregó a su par estadounidense una carta enviada por la primera dama ucraniana, Olena Zelenska.

Trump manifestó “confianza” de poder llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, y aseguró que habrá “una paz duradera”.

Los presidentes Donald Trump y Volodimir Zelenski negociarán términos específicos garantías de seguridad para Kiev, pero sin considerar a la OTAN y los territorios del Donbás anexados por Rusia.

Sobre esas garantías de seguridad, el mandatario Zelenski consideró que eso podría incluir el fortalecimiento de las fuerzas armadas de Ucrania.

Trump, adelantó que al concluir la reunión con Zelenski y los líderes europeos, llamará por teléfono al presidente Putin. Además, insistió que esta guerra “es de Joe Biden”.

Trump convocó esta reunión de alto nivel tras su enceuntro con el mandatario ruso en Alaska.

Zelenski pidió una “paz confiable y duradera” para Ucrania y Europa antes de su encuentro con Trump.

Según reporte de la agencia EFE, varios líderes europeos llegaron a la Casa Blanca para un encuentro sin precedentes recientes con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y mostrar su apoyo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que mantiene también una importante reunión con el mandatario estadounidense para tratar de avanzar hacia un acuerdo de paz con Rusia.

¿Habrá apriete como en febrero?

El viaje de los líderes europeos a la capital estadounidense para mostrar su apoyo a Zelenski se produce además después de que en febrero Trump acusara al presidente ucraniano durante una tensa reunión en la Casa Blanca de estar “jugando” con la posibilidad de desencadenar una III Guerra Mundial y de no agradecer lo suficiente el apoyo brindado por Washington.

El primero en llegar fue el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, seguido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y se prevé que les sigan los presidentes de Francia, Emmamuel Macron; Finlandia, Alexander Stubb; el canciller alemán, Friedrich Merz, y los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni.