Presidenta de México desmiente supuesto acuerdo con la DEA de EE.UU.

MÉXICO. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió que haya un acuerdo con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) para participar en un proyecto conjunto contra operadores que controlan las rutas del narcotráfico en la frontera común.

Por AFP
19 de agosto de 2025 - 11:59
MEX313. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 19/08/2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este martes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum negó que el país esté trabajando de manera conjunta con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en la iniciativa Proyecto Portero para frenar el tráfico de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetaminas, así como lo anunció el lunes la agencia estadounidense. EFE/ José Méndez
El lunes, un comunicado de la DEA informó que México colabora en el denominado “Proyecto Portero”, pero la mandataria negó el anuncio. “No hay ningún acuerdo con la DEA”, dijo en su conferencia matutina.

Según el boletín difundido en la web oficial de la DEA, en el marco de ese programa participan “investigadores mexicanos con autoridades estadounidenses, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia”.

Pero Sheinbaum sostuvo que con esa institución sólo se ha pactado un entrenamiento de policías mexicanos en Texas mientras que con el Departamento de Estado está por concluirse un acuerdo en materia de seguridad.

“Cualquier comunicación conjunta, se hace de manera conjunta. Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del gobierno de Estados Unidos que no se haya preguntado al gobierno de México”, insistió la presidenta.

El objetivo del “Proyecto Portero”, según el comunicado, “es desmantelar a los ’guardianes’ de los cárteles, agentes que controlan los corredores de contrabando” en la frontera común y que son “esenciales para las operaciones” de las bandas de narcotraficantes.

“La DEA está tomando medidas decisivas para enfrentar a los cárteles que están asesinando a estadounidenses con fentanilo y otros venenos” , señaló el administrador de la DEA, Terrance Cole, en el comunicado.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha presionado a México con amenazas de aranceles para que redoble esfuerzos en el combate antidrogas.

