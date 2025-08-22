Jefe del Comando Sur retrasa visita a Paraguay

Alvin Holsey tenía previsto llegar ayer a Asunción tras su paso por Buenos Aires para una conferencia hemisférica.

Tenía en agenda dialogar durante dos días con las autoridades nacionales acerca de colaboración en materia de seguridad contra el crimen transnacional organizado y de otros temas.

Lea más: Cuál es el objetivo de la visita de los altos mandos del Comando Sur de Estados Unidos al Paraguay

¿Motivo?

Una fuente consultada por ABC dijo que presumiblemente la cancelación de la visita se debió a reuniones de urgencia que surgieron desde Washingotn tras el despliegue de buques de guerra en aguas del Caribe y cerca de Venezuela.

Otra mencionó posibles problemas técnicos con su aeronave y que la Embajada de Estados Unidos en Asunción emitiría un comunicado en el transcurso de la mañana.

