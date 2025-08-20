Cuál es el objetivo de la visita de los altos mandos del Comando Sur de Estados Unidos al Paraguay

Altos mandos de defensa de Estados Unidos, encabezados por el Comandante del Comando Sur de los EE.UU. (SOUTHCOM), Almirante de Marina Alvin Holsey, realizarán una “visita clave” a Asunción entre el 21 y el 22 de agosto de 2025, adelanta la embajada de los Estados Unidos, mediante un comunicado.

Se detalla además que esta es la primera visita del Almirante Holsey a Paraguay desde que asumió el mando del SOUTHCOM en noviembre pasado, y también la primera para los demás integrantes de la delegación estadounidense.

La comitiva incluye al Director Senior del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Michael Jensen, y a los Secretarios Asistente Interino y Sub-asistente del Departamento de Defensa para el Hemisferio Occidental, Roosevelt Ditlevson y Joseph Humire, respectivamente.

“La visita busca resaltar el compromiso perdurable de mejorar la asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay”, agrega el comunicado y subraya el compromiso de Washington de fortalecer la asociación estratégica y la seguridad regional con Paraguay, abordando amenazas y crímenes.

Reuniones de alto nivel

La agenda de la delegación contempla reuniones de alto nivel con el Presidente de la República, Santiago Peña, el Ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, el Ministro de Defensa Nacional, Gral. Ej. (R) Oscar González, y el Comandante de Fuerzas Militares, Gral. Ej. César Augusto Moreno Landaira, entre otras autoridades civiles y castrenses del país.

Además, los señores Jensen, Ditlevson y Humire tienen programado reunirse con el Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, y otras autoridades relevantes.

Estas reuniones se enmarcan en un “esfuerzo más amplio para fortalecer la seguridad regional, destacando la colaboración militar de larga data entre ambas naciones. Estados Unidos considera a Paraguay un valioso socio en el área de seguridad, y esta visita refleja el compromiso estadounidense de estrechar aún más el vínculo de amistad”, refiere el documento.

Lucha contra organizaciones criminales

Los temas centrales de cooperación incluyen la lucha conjunta contra las organizaciones criminales y el narcotráfico, el fortalecimiento de fronteras y redes digitales, y el apoyo para que Paraguay incremente sus capacidades contra amenazas existentes y emergentes que puedan afectar su estabilidad y seguridad nacional. La presencia de esta delegación de alto nivel subraya la importancia estratégica que Estados Unidos otorga a la relación bilateral en la región.