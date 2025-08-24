Conmoción y esperanza: las declaraciones del paraguayo sobreviviente de naufragio en Chile

Cuatro compatriotas desaparecieron el jueves 21 de agosto luego de que se hundiera su lancha en Magallanes, Chile. El único localizado con vida hasta la fecha fue Juan Rojas, quien sobrevivió aproximadamente dos días entre una roca y una isla pequeña. Sus tres amigos que siguen sin ser localizados son Joel Bogado, César González y Fernando González.

Juan se encuentra internado desde ayer, pero está fuera de peligro, según detalló la consulesa honoraria de Paraguay en Chile, María Lucía Fleitas de Ríos.

“Él está fuera de riesgo vital, está bien. Pudo conversar conmigo, está shockeado y preocupado por sus amigos”, detalló.

Reveló dónde podrían estar sus amigos

Juan pudo revelar a sus familiares la ubicación en la cual podrían estar sus amigos y ese dato fue proveído a la Gobernación Marítima de Puerto Williams, para que se focalice la zona de búsqueda.

“Él mencionó una isla, allí están buscando. Hoy la búsqueda empezó a las 5:00″, detalló. Destacó que el compatriota tiene la esperanza de que sus amigos también hayan podido nadar hasta tierra firme o una roca.

“El último contacto que él tuvo, cuando le gritaban, fue cuando estaban en el agua, pero se separaron por las olas que había, entonces él calcula que podrían estar en esa parte de la isla”, mencionó.

El emotivo mensaje del compatriota rescatado

La consulesa destacó sobre todo que el compatriota se encuentra muy conmocionado y afectado por el hecho y por la desaparición de sus amigos.

“La situación no es fácil para él, muchos sentimientos encontrados porque estaban todos juntos y está procesando aún todo”, manifestó.

Sobre cómo fue hallado, resaltó que el rescate se dio a las 10:30 del sábado, un día y dos noches después del naufragio.

“Él se había cobijado tierra adentro, según le contó a sus cercanos, ni bien escuchó la lancha y tomó fuerzas para acercarse. Por el traje negro que tenía -de buceo- más las rocas negras, no fue fácil divisarlo. Entonces por eso no le encontraban tan rápido”, detalló.

Finalmente, la diplomática detalló que el compatriota quiso mandar un importante mensaje para todos. “Un mensaje que dio Juan para todos fue: Que la gente valore su vida”, expresó.

La funcionaria se reunirá con las autoridades chilenas para obtener una actualización sobre la búsqueda.