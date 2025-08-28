Israel negocia con Siria establecer una zona desmilitarizada

Benjamin Netanyahu realizó este anuncio ante representantes de la comunidad drusa en el norte de Israel, según un video difundido por su oficina, que constituye el primer reconocimiento de que hay un diálogo con las nuevas autoridades sirias.

“Estas conversaciones se están llevando a cabo en este mismo momento”, declaró Netanyahu.

Lea más: Siria dice que retira tropas de zona drusa tras pedido de EE.UU. y bombardeos de Israel

La agencia oficial siria de noticias Sana informó de una reunión celebrada el 19 de agosto en París entre el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asaad Al Shaibani, y una delegación israelí sobre “asuntos relacionados con el refuerzo de la estabilidad en la región y el sur de Siria”.

Sin embargo, Israel, en estado de guerra con Damasco desde hace décadas, no había confirmado hasta ahora estas conversaciones.

