Mundo

Kim Jong Un inspecciona centro de producción de misiles antes de partir a China

SEÚL. El líder norcoreano, Kim Jong Un, inspeccionó una nueva línea de producción de misiles antes de viajar a China para participar en un desfile militar en Pekín.

Por AFP
01 de septiembre de 2025 - 09:33
Kim Jong Un, el presidente de Corea del Norte, inspecciona un centro de producción de misiles.
Kim Jong Un, el presidente de Corea del Norte, inspecciona un centro de producción de misiles. 230941+0000 STR

Kim recorrió el domingo una fábrica de municiones y afirmó que “la capacidad de producción de misiles ha aumentado rápidamente” en el país, un aliado de Rusia.

También ratificó en la visita “tres nuevos planes de largo plazo ligados a la capacidad de producción de misiles”, informó el lunes la agencia noticiosa oficial KCNA.

Lea más: Trump mantendrá el objetivo de desnuclearización de Corea del Norte, según experto

Corea del Norte ha enviado misiles y otras armas a Rusia para su guerra en Ucrania, junto a miles de soldados, según agencias de inteligencia surcoreana y occidentales.

Viaje a China

La visita de Kim a la fábrica ocurrió antes de viajar a Pekín, donde se unirá a gobernantes como el presidente ruso Vladimir Putin, en un desfile militar en la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La parada militar de Pekín se celebra en conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, y es vista por muchos como la primera reunión multilateral internacional en la que participa el líder norcoreano.

Enlace copiado