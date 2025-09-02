Detienen en España a 16 ocupantes de barca donde murieron decenas de migrantes en el mar

Fuentes de la investigación, que aportaron a EFE esa cifra, indicaron que los arrestos se llevaron a cabo tras los testimonios de varios de los 251 supervivientes, que aseguran que la embarcación, un cayuco, partió con unas 300 personas a bordo, cifra que algunos elevan a 320.

El rescate tuvo lugar el pasado 24 de agosto y la Policía trata de esclarecer no solo quiénes gobernaban el cayuco, que pueden ser responsables de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de homicidios por imprudencia, en los casos de muerte por deshidratación, sino también si algunos migrantes que estaban a bordo fueron arrojados vivos por la borda.

En un comunicado, la Policía en Canarias confirma que se han practicado "varias detenciones" de personas vinculadas a estos hechos, pero precisa que el número de víctimas aún no está cerrado, porque la investigación sigue abierta.

Fuentes implicadas en la investigación explicaron a EFE que buena parte de las víctimas fallecieron de hambre y sed tras quedarse a la deriva en el Atlántico, donde pasaron once días, hasta que un buque mercante localizó el barco al oeste de Dajla (Sahara Occidental) y solicitó ayuda a Salvamento Marítimo de España, que lo rescató.

Sin embargo, hay testimonios de que ocurrieron crímenes en el cayuco provocados por la superstición de algunos de sus ocupantes, que atribuían su mala suerte en el mar a algún tipo de brujería y empezaron a buscar culpables a bordo.

Las fuentes prefirieron no entrar en detalles sobre lo ocurrido hasta que la investigación avance, pero manejan indicios de que varias personas, está por determinar cuántas, fueron arrojadas por la borda tras responsabilizarlas del infortunio de la embarcación.

La tragedia de ese cayuco circula desde hace días en varias cuentas de Facebook, Tik Tok y otras redes sociales en las que familiares y amigos de las víctimas exigen una investigación.

En cuanto al número de detenidos, las fuentes admiten que es amplio, pero remarcan que un barco en el que viajan alrededor de 300 personas no puede controlarlo solo las dos o tres personas que llevan el timón, sino que estas cuentan con más colaboradores.

En estos momentos, el Juzgado de la isla canaria de El Hierro tiene abiertos otros dos casos de posibles asesinatos en travesías de cayucos investigados por la Guardia Civil española en el que intervino el mismo factor: la superstición, en un contexto de miedo y tensión, que lleva a acusar de brujería a quien simplemente reza o delira por la sed.