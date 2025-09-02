Por primera vez no hubo características corrientes frías de la estación seca en Panamá

Ciudad de Panamá, 2 sep (EFE).- Las características aguas "frías y ricas en nutrientes" durante la estación seca de Panamá no surgieron este 2025 por primera vez en 40 años debido a la debilidad de los vientos alisios, según alertó este martes el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales gracias a un estudio científico.