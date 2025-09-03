Fatal descarrilamiento en Lisboa: Consulado paraguayo aguarda lista de víctimas

Al menos una treintena de víctimas hubo este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria -Elevador de Glória-, uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, la capital de Portugal.

Según el Consulado General de la República del Paraguay en Lisboa, hay 15 víctimas fatales por el hecho y unas 20 personas resultaron heridas.

De momento, la representación consular de nuestro país hace un “seguimiento cercano” del caso y espera informaciones oficiales por parte de las autoridades sobre las nacionalidades de las víctimas.

Consulado insta a comunicarse

En caso de contar con información sobre si algún compatriota puede ser una víctima o se requiere información sobre una persona, el consulado insta a la colectividad paraguaya a comunicarse con ellos.

