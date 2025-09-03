La directora de película sobre Gaza en Venecia agradece el apoyo de Pitt, Cuarón y Phoenix

Venecia (Italia), 3 sep (EFE).- La directora tunecina Kaouther Ben Hania ha presentado este miércoles en el Festival de Venecia su película 'The voice of Hind Rajab' ('La voz de Hind') y ha agradecido el apoyo de Brad Pitt, Joaquin Phoenix y Alfonso Cuarón a su producción.