Partidos políticos y prensa en Marruecos cierran filas en torno al rey ante medio francés

El periódico francés publicó desde el pasado 24 de agosto una serie de artículos sobre el balance de los 26 años de reinado del monarca con titulares como 'En Marruecos, una atmósfera de fin de reinado para Mohamed VI', 'Mohamed VI, rey de las grandes reformas inacabadas' o 'Mohamed VI, el majzen y el arte de los secretos del palacio'.

Los artículos siguen generando intensas reacciones en el país magrebí, tanto en la clase política como entre quienes denunciaron su contenido y quienes reafirmaron "la unidad nacional en torno al rey".

El buró político del partido Reagrupación Nacional de Independientes (RNI), cuyo líder Aziz Ajanuch encabeza el actual Gobierno, expresó su condena a lo que describió como "campañas malintencionadas que tienen como objetivo a los símbolos de nuestra soberanía y la reputación de nuestras instituciones nacionales", al tiempo que hizo un llamado para "reforzar la cohesión del frente interno de todos los marroquíes" en torno al monarca.

Por su parte, el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, también miembro de la coalición gubernamental) denunció a través de su buró político lo que consideró "afirmaciones malintencionadas" y "miserables maniobras".

La oposición también condenó el contenido de los artículos. El exjefe de gobierno y actual secretario general del islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD, oposición), Abdelilah Benkirán, consideró -en un vídeo difundido en directo en su cuenta en Facebook- el medio francés como "hostil" a Marruecos y aseguró que las publicaciones van en dirección de "introducir dudas" sobre el monarca.

La prensa marroquí también ha ido sacando los últimos días una serie de artículos y tribunas para criticar al diario. "Cómo Le Monde perdió la estima de los marroquíes", así tituló el martes el diario francófono 'L'Economiste' que criticó la serie de notas del diario francés como "suflé de una supuesta investigación que se desinfló".

Por su parte, el semanario 'Assahifa' sacó esta semana un informe especial titulado "Los obsesionados con el rey. Artículos e informes en periódicos españoles y franceses apuntan contra la institución monárquica en una campaña de desinformación mediática".

También personalidades políticas y expertos en varios ámbitos arremetieron contra el medio francés que calificaron de "sensacionalista" y "carente de fuentes y de rigor", al tiempo que defendieron la monarquía como "garante de la cohesión y la continuidad de la unidad nacional" del país.

El periodista Abdallah Tourabi explicó que las reacciones se deben a que los artículos provienen de prensa extranjera, especialmente francesa, lo que algunos vieron como "injerencia extranjera", al formato en seis episodios de la serie, y al contenido del primer artículo que "se centra en la vida privada y la salud del rey, y pone en duda su capacidad para gobernar el país".

"Esto es inaceptable en un país donde la monarquía es la piedra angular del sistema político nacional y donde el rey es respetado y popular", subrayó.

Marruecos tiene históricamente una relación tensa con 'Le Monde' marcada por querellas presentadas por las autoridades marroquíes, como la de 2021 por difamación tras publicaciones que señalaban al país como presunto usuario ilícito del programa de espionaje Pegasus, y en los años noventa por artículos críticos contra el difunto rey Hassan II.

Pese a las intensas reacciones, Tourabi cree que los marroquíes no rechazan hablar o leer sobre la monarquía sino la forma de abordar este tema, y añade que, pese a la polémica, 'Le Monde' no fue retirado ni censurado en el país, algo que confirmó a EFE también un vendedor de prensa en Rabat.

"No creo que los marroquíes sean incapaces de aceptar debatir sobre el reinado de Mohamed VI y su balance, pero todo depende de la manera en que se haga y del grado de respeto hacia su persona. Lo que molestó en la serie de 'Le Monde' fue el título del primer artículo (ambiente de fin de reinado) y los atajos narrativos, que a veces tenían un tono de 'orientalismo' perceptible en varios de los textos", apuntó Tourabi.