Seis nuevos gazatíes, entre ellos una niña, mueren por hambre

Según detalló Zaher al Waheidi a EFE, director de la Unidad de Sanidad encargada del recuento de fallecidos, una de las víctimas fue una niña, Lana, de 11 años.

Desde que comenzó la ofensiva israelí, tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, al menos 367 personas han fallecido por desnutrición en el territorio palestino, de las cuales 131 eran niños, de acuerdo con las autoridades sanitarias locales, controladas por el grupo islamista Hamás, que gobierna el enclave.

Según los datos de Sanidad, en julio y agosto se concentraron el 81 % de las muertes por desnutrición registradas en la Franja palestina desde octubre de 2023. Este repunte se produjo después de casi tres meses -entre marzo y mayo- de bloqueo total impuesto por Israel a la entrada de ayuda humanitaria.

Aunque en mayo el Gobierno israelí anunció que permitiría el ingreso de provisiones, tanto la ONU como las autoridades locales denuncian de forma constante que la ayuda es insuficiente y su reparto ineficaz.

El 22 de agosto, un informe internacional avalado por la ONU confirmó la existencia de una hambruna en la gobernación de Gaza -donde se encuentra la capital del enclave, la ciudad de Gaza-. Desde entonces, 89 personas han muerto de hambre, entre ellas 16 menores, según los registros sanitarios.