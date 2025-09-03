Siete migrantes muertos en dos embarcaciones precarias llegadas al sureste de España

Seis de los fallecidos viajaban en la embarcación que llegó a las playas de la localidad Carboneras y el otro a la que llegó a Cabo de Gata.

Según los datos recabados, una de estas embarcaciones, conocidas como patera, alcanzó la playa de Los Muertos, en el municipio de Carboneras, poco después de la medianoche de ayer martes con un número indeterminado de ocupantes. La Guardia Civil interceptó 26 personas y desplegó patrullas en la zona.

El Ayuntamiento de Carboneras manifestó a EFE que el servicio de emergencias comunicó la presencia de dos cuerpos.

Sus equipos rescataron primero dos cadáveres y posteriormente otros cuatro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los cuerpos fueron trasladados al puerto pesquero de Carboneras, donde quedaron a disposición judicial, y se activó el protocolo forense para su identificación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la mañana de hoy el servicio de emergencia 112 registró más avisos que señalaban la presencia de más cuerpos a la vista en el mar, pero no se han confirmado.

En un episodio paralelo, otra patera con 37 personas a bordo llegó a la playa de Las Salinas, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, donde se confirmó un fallecido.

La investigación se mantiene abierta para esclarecer las circunstancias de ambos hechos.

Fuentes cercanas al caso no descartan que aparezcan más cuerpos y apuntan a testimonios de supervivientes de la patera de Los Muertos, que relatan que, con oleaje, algunos ocupantes habrían sido arrojados u obligados a saltar al agua al llegar a esta playa, aunque estos extremos no fueron confirmados oficialmente.

Del 1 de enero al 31 de agosto de este año llegaron a las costas españolas un total de 21.721 migrantes en embarcaciones precarias, un 35 % menos que el año anterior, y de ellos, 4.722 lo hicieron por las costas de la península, mientras que la mayoría llegó a los archipiélagos de las Islas Canarias (Atlántico) y Baleares (Mediterráneo).