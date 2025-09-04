La Policía indonesia "cree" que la investigación del caso de Muñoz se prolongará dos meses

Amirudin, portavoz de la comisaría de Lombok Occidental, encargada del caso, dijo a EFE que prevé que la investigación agote el periodo máximo de 60 días del que dispone -desde que se detuvieron a los sospechosos de su asesinato el pasado sábado- para presentar un informe del caso a la Fiscalía.

"Creo que se necesitará (agotar el plazo)", dijo, sin querer entrar en detalles sobre los motivos, y limitándose a subrayar que "el proceso continúa".

El policía remarcó la importancia de conocer ahora los resultados de la autopsia, "porque ayudan a la investigación, es una prueba más", dijo.

El examen fue realizado este jueves en el hospital policial Mataram de la turística isla de Indonesia, y se espera que el informe forense se entregue a la Policía de Lombok "en los próximos días o como mucho en dos semanas", dijeron varias fuentes consultadas.

El portavoz, que dirige la investigación en colaboración con la estación policial de Senggigi, más pequeña y próxima a la playa en la que el sábado se encontró el cadáver de Muñoz, reiteró que las pesquisas siguen centrándose en los sospechosos detenidos y que no se ha ampliado el círculo de posibles testigos.

La Policía de Lombok, isla cercana a la turística Bali, inició una investigación sobre la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda tras las primeras alertas sobre su desaparición en julio.

El pasado sábado, la Policía indonesia detuvo a dos hombres que confesaron haber planeado el asesinato de Muñoz, tras asegurar haber hallado su cadáver en una playa de la isla.

La Policía de la comisaría de Lombok Occidental afirmó en un comunicado divulgado la madrugada del domingo que los sospechosos, dos hombres de 34 y 30 años, fueron detenidos por "homicidio premeditado y robo con violencia".

Después aclaró que se trata de un trabajador del hotel donde se alojaba, el Bumi Aditya, en Senggigi (Lombok Occidental), y de un extrabajador del establecimiento, y que la habrían matado durante la madrugada del 2 de julio.

La primera alerta sobre la desaparición de Muñoz la dio su amiga Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Gerona).