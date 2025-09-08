Trump deberá pagar millonaria multa, según Corte de Apelaciones

El Tribunal de Apelaciones confirmó una multa de 83,3 millones de dólares impuesta por un jurado contra el presidente Donald Trump por difamar a la autora E. Jean Carroll, a quien la justicia determinó que agredió sexualmente.

“Concluimos que el tribunal de distrito no cometió errores en ninguna de las decisiones recurridas y que los daños otorgados por el jurado fueron razonables a la luz de los hechos extraordinarios y atroces de este caso”, escribió el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito.