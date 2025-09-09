Venezuela recibe 300.000 dosis de vacunas contra la tuberculosis enviadas por Brasil

En su canal de Telegram, Gutiérrez indicó que el cargamento con vacunas llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, en el estado La Guaira (norte).

"Este aporte fortalece el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y demuestra la férrea voluntad del presidente Nicolás Maduro de seguir avanzando en la protección del pueblo venezolano", afirmó la funcionaria.

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que "en los últimos 10 años el PAI no logra alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal".

Asimismo, señaló que "los indicadores de nuevas vacunas y actualización del esquema muestran que (el) PAI (de) Venezuela se encuentra muy retrasado en la incorporación de nuevas vacunas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En agosto pasado, Venezuela recibió de Rusia 226.000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla, informó entonces la ministra de Salud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También recibió, en mayo pasado, un cargamento con 2.407.000 vacunas contra la poliomielitis y la hepatitis B que llegó como parte de los acuerdos de cooperación que Venezuela mantiene con Irán, informó entonces el viceministro venezolano de Redes de Salud Colectiva, Jesús Osteicochea.

Otras 30.000 dosis de vacunas contra la poliomielitis llegaron a Venezuela el pasado abril provenientes de Cuba, según informó la ministra de Salud.

Pocos días antes, Nicaragua había enviado a Venezuela otras 30.000 dosis vacunas contra el polio y 20.000 contra la tuberculosis.