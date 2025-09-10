Andrea Bajani: "En 'El aniversario' quise romper el tabú de la familia, que es intocable"

Publicada por Anagrama, en esta historia el lector se adentrará en la peripecia de un hombre en la cuarentena, que decide dejar para siempre a su familia, tras abominar de la violencia de un padre dominante y de una madre silenciosa y sumisa.

En un encuentro con periodistas este miércoles, Bajani, que reside nueve meses al año en Estados Unidos, donde da clases en una universidad de Houston, explicó que su nueva obra surge, justamente, de unas lecciones sobre cómo escribir en torno a la familia, con estudiantes que, a menudo, llegan al aula con "historias de mucho dolor y violencia, raramente felices".

"Cuando los escucho y cuando veo cómo las comparten entre ellos, me sorprendo, son como minotauros encerrados en un laberinto, son como unos monstruos condenados a no poder salir de allí. En otoño de 2021, después de haberles escuchado mucho, pensé en hacer algo, en una diana, para ayudar a salir del laberinto", afirmó.

El autor entiende que ha armado un artefacto literario que, aunque está contado en primera persona, es "una historia colectiva", que ha comportado que en numerosas presentaciones en Italia se le hayan acercado lectores a preguntarle cómo había sabido lo que les ocurrió durante años en su familia.

"En esta sociedad -reflexionó- existe la posibilidad de romper cualquier atadura, puedes romper a nivel laboral, de amistad, puedes divorciarte y la ley te defiende, pero es imposible romper desde dentro a la familia por una razón de sangre".

Bajani precisó que su protagonista dice "basta" a la herencia patriarcal, aunque "no se pone al lado de la virtud, es como un principiante que lo debe inventar todo".

Con la literatura ha podido hurgar en todo ello, "ver los movimientos que hay en este sistema, ver qué ocurre con la organización patriarcal de la familia, cuestionarla, aunque tampoco la rechazo", dijo.

La obra, que en Italia ha sido como un "tornado", en palabras de su autor, llega a las librerías en un momento, además, en el que "hay un movimiento político e histórico en todo el mundo que lleva a tendencias reaccionarias".

A su juicio, el capitalismo, la parte más conservadora de la sociedad, lo que hace es "publicidad, propaganda, vende que lo de antes sí funcionaba, pero la solución ante el desastre político, social y económico no es ofrecer la versión simplificada, binaria, decir que todo antes era mejor".

En esta historia, en cambio, con un hombre que mira hacia los años sesenta, setenta, ochenta del siglo pasado, Bajani busca preguntarse: "Esto ahora no funciona, pero ¿funcionaba antes?".

Con la novela traduciéndose a diferentes idiomas, el escritor espera expectante cómo se recibirá en países como los nórdicos, protestantes, con un estilo de familia diferente a los países mediterráneos. "Igual disfrutan más de la lectura de la historia que del cuestionamiento que hago", concluyó.