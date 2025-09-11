Mundo

Detienen en España a parejas paraguayas por dejar a sus hijos en el auto para ir a una fiesta

Dos matrimonios de nacionalidad paraguaya fueron detenidos en la madrugada del lunes, luego de que policías municipales de Madrid encontraran a dos niños dentro de un vehículo en horas de la madrugada. Las cuatro personas, que se encontraban ebrias, fueron detenidas y acusadas por abandono de menores.

11 de septiembre de 2025 - 16:09
La Policía Municipal de Madrid detuvo a dos matrimonios de nacionalidad paraguaya por abandono de menores.
En la madrugada del lunes, agentes de la Policía Municipal de Madrid detuvieron a dos matrimonios de nacionalidad paraguaya, luego de que estos dejaran a sus hijos en el interior de un vehículo, mientras ellos estaban en una discoteca en el distrito de Tetuán.

El hecho ocurrió a las 02:00 de la mañana, cuando los agentes observaron a dos niños, de cinco y siete años, en el interior de un vehículo, el cual se encontraba con las ventanillas bajas.

Los niños afirmaron que sus padres se encontraban dentro del local, pero que estaban a cargo de una persona adulta, la cual se acercó a los oficiales para explicarles la situación.

Los policías exigieron que se los conduzca hasta donde estaban los padres de los niños. Cuando estos fueron identificados, confirmaron la versión de la persona que estaba con los niños, de que los padres lo habían dejado a cargo de los niños.

Al final, la Policía Municipal procedió a la detención de los dos matrimonios de nacionalidad paraguaya, quienes se encontraban en estado de embriaguez, acusándolos de un posible caso de delito por abandono de menores.

