Detienen en España a parejas paraguayas por dejar a sus hijos en el auto para ir a una fiesta

Dos matrimonios de nacionalidad paraguaya fueron detenidos en la madrugada del lunes, luego de que policías municipales de Madrid encontraran a dos niños dentro de un vehículo en horas de la madrugada. Las cuatro personas, que se encontraban ebrias, fueron detenidas y acusadas por abandono de menores.