Nuevo portaaviones de China navega por sensible estrecho de Taiwán

En los últimos años, Pekín ha invertido miles de millones de dólares en la modernización de su ejército, una tendencia que ha inquietado a algunos gobiernos del este de Asia, pese a que China afirma que sus objetivos son pacíficos.

China tiene dos portaaviones actualmente en operación: el Liaoning y el Shandong, mientras que el Fujian se encuentra en pruebas marítimas.

La Armada china declaró el viernes que las pruebas y el entrenamiento interregionales del Fujian “son parte normal del proceso de construcción del portaaviones”.

Reacción de Japón

No están “dirigidos a ningún objetivo específico” , declaró Leng Guowei, portavoz de la Armada, en un comunicado.

El ministerio de Defensa de Japón informó que había identificado tres barcos navales chinos el jueves por la tarde, incluidos el Fujian, avanzando hacia el suroeste en aguas aproximadamente a 200 kilómetros al noroeste de una de las disputadas islas Senkaku.

“Entre ellos, el portaaviones Fujian fue confirmado por la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón por primera vez”, dijo en un comunicado.

Fuerzas navales

China ha intensificado la expansión de sus fuerzas navales en los últimos años para ampliar su alcance en el Pacífico y desafiar la alianza liderada por Estados Unidos.

Un funcionario de seguridad de Taiwán dijo en junio que Pekín había desplegado sus dos grupos de portaaviones alrededor de la isla en mayo.

El Partido Comunista se ha negado a descartar el uso de la fuerza para tomar el control de Taiwán, una isla democrática y autónoma que China reclama como parte de su territorio.