Presidente de Taiwán da la bienvenida a Filártiga

El presidente de la República de China (Taiwán), Lai Ching-te, expresó públicamente su respaldo al nuevo embajador paraguayo, Darío Filártiga. En un mensaje en la red social X (antes Twitter), el mandatario compartió una foto junto al diplomático.

“Una cálida bienvenida al embajador Filártiga al asumir su nuevo cargo. Estoy seguro de que su labor llevará la asociación entre Taiwán y Paraguay —arraigada en los valores democráticos y que abarca la educación, la cultura y el comercio— a alcanzar nuevas alturas”. Lai Ching-te

Este relacionamiento internacional es estratégico, sobre todo considerando el lugar estratégico que ocupa Paraguay como único país sudamericano que mantiene relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, en un contexto de creciente presión internacional de China continental.

Paraguay y Taiwán mantienen más de seis décadas de vínculos diplomáticos. La relación bilateral incluye becas educativas, cooperación técnica, proyectos de desarrollo e intercambios comerciales.

Cuestionada designación

La designación de Filártiga fue muy cuestionada debido a que fue secretario del ministro del Interior de la dictadura stronista, Sabino Augusto Montanaro, uno de los hombres más cuestionados del régimen de Alfredo Stroessner.

Ya en la era democrática, Filártiga se convirtió en una figura cercana al expresidente Horacio Cartes, con quien trabajó como secretario político.