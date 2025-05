Senado aprueba que un ex colaborador de la dictadura de Stroessner sea embajador en Taiwán

Pese a las críticas, la Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, dio hoy el pedido de acuerdo constitucional a Darío Filártiga, como candidato a embajador paraguayo en Taiwán. La sede diplomática en Taipéi está vacante desde abril pasado ante el término de misión del embajador Carlos Fleitas Rodríguez (diplomático de carrera).

La semana pasada el Poder Ejecutivo remitió el pedido de acuerdo constitucional al Senado y rápidamente la comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales se expidió de forma favorable y el presidente del Senado, Basilio Núñez (ANR-HC), lo incluyó en el orden del día.

La Mesa Histórica (1954-1989) apenas conoció de la intención, repudió “enérgicamente” la candidatura de embajador del Paraguay ante Taiwán del excolaborador de la dictadura stronista. Remarcó ese antecedente, “lo cual descalifica” para “representar a nuestro país ante cualquier ente o nación extranjera”.

Duras críticas y retiro de la sesión

En el tratamiento del candidato a embajador en Taiwán, los senadores de la oposición cuestionaron la designación y expresaron duras críticas. El senador Rafael Filizzola (PDP) se preguntó qué hizo Taiwán para enviar a un embajador de semejante calibre. “Estamos enviando a una persona que fue la subsecretario de Montanaro, en tiempos de la dictadura, se mataba opositores, se perseguía a la gente. Representa un pasado nefasto”, criticó.

Dijo que mientras que el presidente Santiago Peña “habla de gigante dormido”. “Pero por resolución se cerraba medios, qué mensaje le damos a la comunidad internacional y a Taiwán. Nosotros estamos mandando a una persona que representa un momento oscuro del Paraguay”, manifestó el legislador del PDP.

Filizzola calificó de de “una afrenta para Taiwán”. Dijo que el presidente Santiago Peña “se pasa viajando” pero sus “hechos de su política exterior contradicen la misma”.

Agregó que Filártiga “tiene un pésimo antecedente como administrador de la cosas política”, aludiendo a su paso como presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) durante el gobierno de Luis González Macchi (colorado).

“Este señor le dejó en quiebra a un medio de comunicación, con una demanda que no tenía pies ni cabeza, Canal 13, que solo se puede explicar con la manipulación del poder judicial. No tiene experiencia en relaciones exteriores. Está vinculado a la institución, el Ministerio del Interior, que se cometía delitos de lesa humanidad. Es lamentable. Es coherente a un gobierno que se arrodilla a cuánta potencia hay. Este señor no me representa y a la mayoría de nuestro país”, criticó el senador Filizzola.

Por su parte, Celeste Amarilla (PLRA) afirmó que Filártiga “es pyrague (delator), coimero público, chico 10 y su esposa chica 10″. ”Lo de pyrague, hartamente conocido. Le mandamos al esbirro, al secretario de Stroessner. Le tenía un mejor concepto al canciller (Rubén Ramírez Lezcano), pero ya no. Le expone constamente al gobierno, a impresentables, ladronduelo (sci), coimero", cuestionó.

El senador Eduardo Nakayama (independiente) señaló que en el caso Filártiga, no tiene nada en su contra. Sin embargo, indicó que “su curiculum no es de más recomendable, para enviar a un país amigo. comparte los principios democráticos”. “Ellos (Taiwán) tuvieron su ley marcial, comprenderán nuestras objeciones. Está el caso del empresario Cristián Chena, quien sufrió censura y condena (caso de la demanda de la esposa Giselle Mousques).

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) también se opuso a la designación de Filártiga. Dijo que es “abominable la dictadura”. “Hasta ahora hay familias lloran a sus muertos. Eso no olvida, no se olvida la represión stronista. De sacar de las tumbas, de estos tristes personajes que se acomodan a la democracia. Nos cubrimos de verguenza, representan tristeza, oscuridad, de una nefasta dictadura”, cuestionó.

En tanto, Ignacio Iramain (independiente) calificó a Filártiga como un “animal no sintiente”. “La crueldad se manejó durante esa etapa no tiene nombre. Responsable político de la represión. Pero si lo conocieran veríamos si le aceptarían. Se vuelve difícil aceptar que un animal sintiente lleve la representación de nuestro país”, aseveró el senador.

Por su parte, el senador Ever Villalba (PLRA) consideró que Filátiga representa una “época nefasta”. “Se premia a un representante de la dictadura”, enfatizó.

Salieron en defensa de la designación de Filártiga como representante diplomático en Taipéi, los senadores colorados cartistas Natalicio Chase (líder de bancada), y Derlis Maidana, quien dijo que el exsecretario de Montanaro y Cartes no tiene condena judicial.

Con el retiro de la multibancada, la sesión ordinaria quedó sin quorum. Luego de 15 minutos, se retomó la sesión con una extraordinaria y prosiguieron el orden del día. En la reanudación, Filártiga obtuvo 25 votos, con el acompañamiento de los senadores del PLRA, Sergio Rojas y José “Pakova” Ledesma.

Embajador en Turquía

También logró el acuerdo constitucional el candidato a embajador en Turquía. Se trata de Guillermo Sosa Flores. La propuesta del Ejecutivo no tuvo cuestionamientos. Sosa Flores fue ministro de Trabajo en el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018). La sede diplomática en Ankara está vacante ante el término de misión del diplomático de carrera Ceferino Valdez Peralta.