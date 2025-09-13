Netanyahu afirma que ataque en Catar era para liberar a los rehenes y acabar con la guerra

Jerusalén, 13 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que el ataque israelí del pasado día 9 contra los negociadores de Hamás en la capital de Catar, en el que murieron seis personas, tenía como objetivo ayudar a liberar a los rehenes israelíes y poner fin a la guerra en Gaza.