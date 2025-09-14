Muere un hombre tras la explosión en un bar de Madrid, que causó también 25 heridos

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid localizaron a la persona fallecida en un sótano, sepultado bajo más de un metro de arena y escombros, en el edificio en el que tuvo lugar la explosión, precisó Emergencias Madrid a los medios de comunicación.

El hallazgo del cuerpo se produjo esta madrugada después de que los bomberos realizaran una nueva búsqueda, junto a la unidad canina de la Policía Nacional, entre los escombros de la explosión, que tuvo su origen en el bar 'Mis Tesoros', situado en ese edifico.

Los bomberos reanudaron sus labores después de que los familiares de la víctima no le localizaran a lo largo de la tarde-noche del sábado.

La explosión fue causada por una "concentración de gases" y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según fuentes de la investigación.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, informó de que los vecinos de este edificio de nueve viviendas van a ser realojados, "al menos durante algunos días", debido al daño en la estructura, que sufrió "importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera".

"Son unos momentos complicados al principio y es difícil establecer unos números que sean fijos", advirtió sobre las cifras de víctimas de este suceso.