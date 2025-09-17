AI reitera la llamada a los Estados a dejar de colaborar con empresas vinculadas a Israel

"Mantener 23 meses de bombardeos incesantes y un genocidio en curso ha requerido un suministro interminable de armas y equipos de vigilancia respaldado por relaciones comerciales privilegiadas y empresas dispuestas a ignorar lo indefendible", afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en el informe 'Confrontar la economía política global que facilita los crímenes de Israel'.

En el documento AI identifica a 15 empresas, entre ellas las multinacionales estadounidenses Boeing, Lockheed Martin y Palantir Technologies; la china Hikvision; el conglomerado surcoreano HD Hyundai; y la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

También incluye a plataformas de turismo digital como Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor; a las empresas armamentísticas israelíes Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries (IAI); a la tecnológica israelí Corsight; y a la compañía estatal de agua Mekorot.

Según Amnistía, estas compañías participan en proyectos y negocios que sostienen tanto la ocupación de Cisjordania como la ofensiva militar en Gaza.

Entre las denuncias, AI documentó el uso de bombas e instrumentos de Boeing utilizados en ataques aéreos mortales y responsabilizó a Lockheed Martin de suministrar aviones de combate empleados en los bombardeos.

También señaló que Palantir, Hikvision y Corsight proveen sistemas de inteligencia artificial y vigilancia vinculados a operaciones militares en el enclave, mientras que Elbit, Rafael e IAI suministran drones y municiones al ejército israelí.

En Cisjordania, AI acusó a Hyundai de proveer maquinaria pesada usada en demoliciones ilegales y a CAF de participar en el tranvía ligero de Jerusalén, que conecta asentamientos en Jerusalén Este con Jerusalén Oeste.

Asimismo, denunció que plataformas turísticas como Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor mantienen anuncios en asentamientos ilegales, y que Mekorot aplica políticas discriminatorias que restringen el acceso de los palestinos al agua en beneficio de las colonias israelíes.

El informe coincide con el aniversario de la resolución de la Asamblea General de la ONU que, en septiembre de 2024, exigió a Israel poner fin a la ocupación en el plazo de 12 meses.

Amnistía Internacional alertó de que el incumplimiento de esta resolución convierte en "cómplices" a los Estados y a las entidades que sigan colaborando con estas empresas.

Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, la ofensiva israelí en Gaza ha causado más de 65.000 muertos, entre ellos más de 19.400 niños, mientras que en Cisjordania 1.006 palestinos han muerto producto de las operaciones militares israelíes.