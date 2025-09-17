Mundo

Relatora ONU critica ante Consejo D.Humanos sanciones a jueces y relatores internacionales

Ginebra, 17 sep (EFE).- La relatora de la ONU sobre medidas unilaterales coercitivas, Alena Douhan, alertó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 60ª sesión sobre las inéditas sanciones que países como EEUU han dictado este año contra jueces de la Corte Penal Internacional o contra la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese.

Por EFE
17 de septiembre de 2025 - 12:30
"Es un problema enorme que las sanciones unilaterales hayan comenzado a imponerse sobre personas que tradicionalmente se consideraban con inmunidad plena frente a cualquier enjuiciamiento", destacó la jurista bielorrusa en una rueda de prensa posterior a su intervención ante el Consejo.

"Imponer sanciones unilaterales contra este tipo de expertos, jueces, funcionarios o relatores especiales es claramente contrario al derecho internacional", agregó, señalando que es complicado determinar qué medidas de presión pueden tomarse para contrarrestar estas sanciones.

"La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha cumplido su papel correctamente, condenando la imposición de sanciones y después solicitando a Estados Unidos que las levantara", señaló.

"El problema, sin embargo, es que actualmente las Naciones Unidas no cuentan con mecanismos judiciales o legales viables para obligar a un Estado a levantar sanciones unilaterales", añadió Douhan, quien con anterioridad ha criticado sanciones unilaterales a países como Venezuela, Irán o Cuba por parte de Estados Unidos.

