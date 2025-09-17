Relatora ONU critica ante Consejo D.Humanos sanciones a jueces y relatores internacionales

"Es un problema enorme que las sanciones unilaterales hayan comenzado a imponerse sobre personas que tradicionalmente se consideraban con inmunidad plena frente a cualquier enjuiciamiento", destacó la jurista bielorrusa en una rueda de prensa posterior a su intervención ante el Consejo.

"Imponer sanciones unilaterales contra este tipo de expertos, jueces, funcionarios o relatores especiales es claramente contrario al derecho internacional", agregó, señalando que es complicado determinar qué medidas de presión pueden tomarse para contrarrestar estas sanciones.

"La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha cumplido su papel correctamente, condenando la imposición de sanciones y después solicitando a Estados Unidos que las levantara", señaló.

"El problema, sin embargo, es que actualmente las Naciones Unidas no cuentan con mecanismos judiciales o legales viables para obligar a un Estado a levantar sanciones unilaterales", añadió Douhan, quien con anterioridad ha criticado sanciones unilaterales a países como Venezuela, Irán o Cuba por parte de Estados Unidos.

