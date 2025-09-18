Claves del Festival de San Sebastián: De Jennifer Lawrence a grandes nombres españoles

Pero solo diecisiete compiten por la Concha de Oro en la Sección Oficial que examinará el jurado que preside el español J.A Bayona. Junto a cintas españolas como 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Los tigres', están otras internacionales como 'Hard Luck', del ganador del Óscar por 'Cónclave' Edward Berger, que acudirá con su protagonista, Colin Farrell; 'Couture', de la francesa Alice Winocour, con Angelina Jolie en el reparto, y 'Nuremberg', de James Vanderbilt, con Russell Crowe como Hermann Goring.

Sin duda uno de los platos fuertes de esta 73 edición del festival es el Premio Donostia para Jennifer Lawrence, la actriz más joven elegida para recibirlo en toda la historia del certamen. Mundialmente famosa por 'The Hunger Games', a sus 35 años ya posee un Óscar, tres Globos de Oro y un BAFTA.

Además, se entregará otro Donostia a la productora española Esther García, vinculada al cine de Pedro Almodóvar en la productora El Deseo. Precisamente una actriz fetiche del manchego es la protagonista del cartel en esta 73 edición: Marisa Paredes.

Este jueves el Festival anunció la presencia también de Angelina Jolie, que por pimera vez asiste a este certamen.

Este año se espera que pasen por la alfombra roja la francesa Juliette Binoche, que presentará su debut como directora ('In-I in Motion'); Matt Dillon, que participa en 'The Fence', de la francesa Claire Denis, Paul Dano, Harris Dickinson, Maria de Medeiros, Ron Perlman, Renate Reinsve o Stellan Skarsgard.

Y no hay duda de que presencia de los intérpretes Saja Kilani y Motaz Malhees por 'La voz de Hind' (Sawt al-Hind Rajab en versión original), que relata la muerte de una niña palestina de seis años en un ataque israelí con la grabación real de sus llamadas, será uno de los momentos más emocionantes y políticos. Esta película tunecina ganó el pasado 6 de septiembre el León de Plata Gran Premio del Jurado del Festival de Venecia.

Pero, como siempre, el centro del festival es la sección oficial, con 26 títulos, de los que 17 compiten por la Concha de Oro. Y cuatro son producciones españolas: 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, 'Los tigres', un thriller sobre submarinismo dirigido por Alberto Rodríguez; 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, y el documental 'Historias del buen valle', de José Luis Guerin.

Una sección en la que también compiten las internacionales 'Franz', de Agnieszka Holland (Varsovia); 'Couture', de Alice Winocour (París); el francés Arnaud Desplechin competirá con 'Two Pianos'; y Kentaro Hirase (San Francisco-EE.UU.) y Yutaro Seki (Kanagawa-Japón) concursarán con 'SAI: disaster'.

Junto a ellas, las últimas películas del alemán Edward Berger, 'Maldita Suerte'; la francesa Claire Denis, quien presenta la película 'Le Cris des Gardes'; el belga Joachim Lafosse con 'Six jour ce printemps-là'; el esloveno Olmo Omerzu se estrena en San Sebastián con 'Ungrateful Beings'; el chino Xiaoyu Qin ('Her Heart Beats in a Cage'), y 'Nuremberg', del estadounidense James Vanderbilt.

Además, concursan tres argentinas: 'Las corrientes', de Milagros Mumenthaler; 'Belén', de su compatriota Dolores Fonzi; y '27 noches', de Daniel Hendler, que abre la sección oficial.

A ellas se suman otras cintas fuera de concurso.

Tras casi diez días de cine a raudales, el 27 de septiembre el jurado anunciará el palmarés de esta edición, con la Concha de Oro a Mejor Película como premio principal.