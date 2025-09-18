“Existe una definición muy técnica de lo que sería un genocidio”, dice papa León XIV

La Santa Sede no puede posicionarse para decir si Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, afirmó el papa León XIV en una entrevista concedida en julio y publicada este jueves.

“El término genocidio se está usando cada vez más”, dijo el papa en una entrevista en inglés con la periodista estadounidense Elise Ann Allen, como parte del libro “León XIV: ciudadanodel mundo, misionero del siglo XXI”, publicado hoy en Perú.

“Oficialmente, la Santa Sede no cree que podamos pronunciarnos sobre eso en este momento”, puntualizó el pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana.

Definición técnica

“Hay una definición muy técnica de lo que sería un genocidio”, si bien “cada vez más gente plantea la cuestión”, señaló.

El martes, investigadores independientes mandatados por Naciones Unidas acusaron a Israel de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza con el objetivo de “destruir a los palestinos” , una afirmación que el gobierno de Benjamin Netanyahu niega de plano.

En la entrevista, concedida en julio, León XIV reconoce que es frustrante ver cómo incluso Estados Unidos no consigue presionar eficazmente a Israel para que alivie la situación humanitaria en Gaza, donde la ONU denuncia una situación de hambruna.

Imágenes horribles

“A pesar de algunas declaraciones muy clara del gobierno de Estados Unidos, y recientemente del presidente Trump, no ha habido una respuesta clara a la hora de encontrar formas efectivas de aliviar el sufrimiento del pueblo, el pueblo inocente de Gaza, y eso es obviamente motivo de gran preocupación”, añadió el obispo de Roma.

El líder de la Iglesia católica enfatizó en la entrevista que “es horrible ver las imágenes que vemos en la televisión”. “No podemos ignorar esto. De alguna forma tenemos que seguir empujando, intentar lograr un cambio allí”, agregó.

León XIV manifestó el miércoles su solidaridad con los civiles gazatíes, denunciando que “una vez más” se han visto desplazados de manera “forzada” , coincidiendo con la ofensiva israelí en Ciudad de Gaza.

“Transmito mi profunda solidaridad con el pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables” , dijo también el miércoles tras su audiencia general en el Vaticano.

Neutralidad

Fiel a su neutralidad, el Vaticano, que reconoce a Palestina como Estado, propone la existencia de dos Estados como solución al conflicto israelo-palestino, y pide un alto el fuego y una salida diplomática.

La actual guerra de Gaza arrancó con el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que los milicianos de Hamás mataron en Israel a 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales.

La campaña de represalia israelí ha matado a más de 65.100 palestinos en la Franja de Gaza, también en su mayor parte civiles, según cifras del Ministerio de Salud de ese territorio gobernado por Hamás, que la ONU considera fiables.